Star Wars: Zero Company попала на обложку журнала PC Gamer

После почти года относительного затишья грядущая пошаговая тактическая игра вернулась в центр внимания благодаря новым рекламным иллюстрациям и подтверждённой волне обзоров от PC Gamer. Bespin Bulletin сообщает, что новые иллюстрации к игре появились вместе с новостью о том, что майский номер PC Gamer за 2026 год будет посвящён Zero Company, с интервью и впечатлениями от игры от команды Bit Reactor.

Это важно, потому что в последнее время Zero Company не демонстрировала заметного прогресса. Игра была официально анонсирована на Star Wars Celebration Japan в апреле 2025 года как однопользовательская пошаговая тактическая игра от Bit Reactor, разработанная в сотрудничестве с Respawn Entertainment и Lucasfilm Games, действие которой разворачивается во время Войн клонов. С тех пор обновления выходили довольно редко.

Согласно Bespin Bulletin, на новой обложке изображены несколько знакомых и новых персонажей, включая клона-солдата Трика, падавана-джедая Тел-Ри Вокосс, мандалорца Клай Куллерво и умбарского солдата Луко Бронка, а также некоторые ранее не показанные лица. На обложке также изображено логово команды на Кольце Кафрены и расположенный неподалёку торговый пост.

PC Gamer уже сообщил подписчикам, что в новом выпуске будут представлены впечатления от игры и интервью с разработчиками, а также что более широкое цифровое освещение ожидается в ближайшее время. Bespin Bulletin сообщает, что онлайн-освещение, как ожидается, начнётся на этой неделе.

Точная дата выхода Star Wars: Zero Company до сих пор не объявлена, но официальная версия не изменилась: релиз по-прежнему запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.