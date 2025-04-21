Star Wars: Zero Company предложит мрачный взгляд на вселенную Звёздных войн

Студии Bit Reactor и Respawn Entertainment представили амбициозный тактический проект Star Wars: Zero Company, действие которого развернётся в самый разгар Войн клонов. Разработчики вдохновляются более мрачными и реалистичными гранями вселенной, как в фильме «Изгой один» и анимационном сериале «Войны клонов». Креативный директор Грег Фертш рассказал, что цель проекта — показать войну глазами простых солдат, без участия джедаев и ситхов, но с сильной драматургией и глубоким тактическим геймплеем.

Фертш подчеркнул, что «Войны клонов» предоставляют отличную основу для геймплейной механики и повествования, ведь в них акцент сделан на солдат-клонов, а не на галактических легендах. «Это уникальное место для приземления. Мы можем рассказать потрясающую историю, подкреплённую геймплейными решениями, которых ещё не было в играх по Star Wars», — отметил он.

Креативный директор Келси Шарп добавил, что даже несмотря на более реалистичный и «земной» тон, команда сохраняет верность духу франшизы: в центре всё так же остаются надежда, верность и героизм. «Rogue One» послужил вдохновением благодаря фокусировке на небольшом отряде и их значимой миссии.

Игроков ждёт пошаговая тактическая стратегия в духе XCOM, с управлением бойцами Нулевой роты — элитного подразделения клонов. Укрытия, гранаты, Overwatch и разнообразная кастомизация будут играть ключевую роль в успешном выполнении миссий. Также будет доступен центр подготовки The Den, где можно усиливать отряд новобранцами.

Star Wars: Zero Company выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Трейлер с геймплеем уже доступен, и он подтверждает главное: это будет одна из самых атмосферных и серьёзных игр по Звёздным войнам за последнее десятилетие.