Star Wars Zero Company сочетает тактические бои с исследованием мира от третьего лица

Новая стратегия во вселенной Star Wars — Star Wars Zero Company от студии Bit Reactor — обещает сочетать глубину тактических боёв с возможностью исследовать мир от третьего лица, когда вы не участвуете в сражениях. Такой подход напоминает успех Baldur’s Gate 3, где AAA-производственные ценности помогли игре выйти за пределы нишевой аудитории CRPG.

По словам разработчиков, игроки будут управлять настраиваемым протагонистом Хоксом вне боёв, свободно перемещаясь по окружению и изучая локации. «Мы выбираем наши битвы», — объясняет руководитель анимации Гектор Антунес. «Сердце игры в тактическом бою, но мы хотели дать игрокам возможность проводить больше времени в мирах Star Wars и чтобы эти пространства не ограничивались только тем, что делает боёвку интересной».

Основатель Bit Reactor Грег Фёртш добавляет, что проект стремится сочетать глубину и визуальную привлекательность: «Геймплей — это главное, но глубина не мешает элегантности. Можно иметь одновременно графику, повествование и стратегическую сложность, особенно для этого жанра».

Разработчики отмечают, что жанры, которые раньше были исключительно для PC-геймеров, возвращаются в мейнстрим, во многом благодаря тому, что студии смогли представить их более привлекательно. Star Wars Zero Company обещает быть именно таким проектом: глубокой стратегией с визуальной и сюжетной составляющей, доступной широкой аудитории.