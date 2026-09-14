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Star Wars: Zero Company 27.08.2026
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
7.3 167 оценок

Star Wars Zero Company стала лучшей игрой августа по версии игроков PlayStation

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Sony Interactive Entertainment объявила победителя августовской премии Players’ Choice. По итогам голосования геймеров лучшей игрой месяца была признана Star Wars Zero Company. Разработчики из студии Bit Reactor и издатель Electronic Arts получают заслуженные поздравления.

Assassin's Creed Black Flag Resynced стала лучшей игрой июля по версии игроков PlayStation

Август выдался насыщенным на громкие релизы. В числе главных претендентов на победу были супергеройский файтинг MARVEL Tōkon: Fighting Souls, кооперативное приключение Big Walk, экшен Beast of Reincarnation и спортивный симулятор Madden NFL 27. Однако именно проект во вселенной "Звездных войн" собрал больше всего голосов сообщества.

Голосование Players’ Choice проводится в конце каждого месяца. Пользователям предлагается выбрать один релиз, который они считают лучшим. В голосовании участвуют только новые игры или полноценные ремейки, тогда как простые переиздания не допускаются к конкурсу.

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