Star Wars Zero Company стала лучшей игрой августа по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment объявила победителя августовской премии Players’ Choice. По итогам голосования геймеров лучшей игрой месяца была признана Star Wars Zero Company. Разработчики из студии Bit Reactor и издатель Electronic Arts получают заслуженные поздравления.

Август выдался насыщенным на громкие релизы. В числе главных претендентов на победу были супергеройский файтинг MARVEL Tōkon: Fighting Souls, кооперативное приключение Big Walk, экшен Beast of Reincarnation и спортивный симулятор Madden NFL 27. Однако именно проект во вселенной "Звездных войн" собрал больше всего голосов сообщества.

Голосование Players’ Choice проводится в конце каждого месяца. Пользователям предлагается выбрать один релиз, который они считают лучшим. В голосовании участвуют только новые игры или полноценные ремейки, тогда как простые переиздания не допускаются к конкурсу.