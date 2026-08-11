Star Wars Zero Company уже называют больше чем "XCOM со световыми мечами" - первые впечатления оказались очень сильными

Первые журналисты, получившие возможность опробовать расширенную превью-версию Star Wars Zero Company, остались впечатлены игрой. На первый взгляд проект действительно напоминает XCOM, но чем дольше проходит бой, тем заметнее собственные идеи разработчиков.

В основе всё те же пошаговые сражения, укрытия, фланговые атаки и ограниченное число действий за ход. Однако здесь нет тумана войны — все противники видны сразу, поэтому сражения больше напоминают тактическую головоломку, где нужно заранее просчитывать действия всего отряда.

Отдельное внимание уделено персонажам и решениям между миссиями. Бойцы могут получать ранения и погибать навсегда, а отношения внутри отряда открывают дополнительные способности. На стратегической карте игрок также выбирает операции, которые могут повлиять на дальнейшее развитие кампании.

По первым впечатлениям, Zero Company делает ставку не только на узнаваемую вселенную, но и на саму тактику. При этом игра не выглядит попыткой просто перенести формулу XCOM в мир Star Wars — у неё хватает собственных механик и сюжетных систем, способных сделать прохождение заметно более вариативным.

Star Wars Zero Company выйдет 27 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.