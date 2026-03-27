Star Wars: Zero Company включает в себя режим перманентной смерти в стиле Fire Emblem и его последствия

Недавнее интервью, опубликованное PC Gamer, проливает новый свет на Star Wars: Zero Company, стратегическую игру в стиле XCOM, посвящённую «Звездным войнам» и разрабатываемую студией Bit Reactor. В нем сообщается, что в игре будет режим перманентной смерти, что приблизит её к Fire Emblem с точки зрения последствий сражений.

Это объяснил Аарон Контрерас, директор по сюжету нового проекта, который также занимал эту должность в Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, и рассказал о наличии перманентной смерти как важного элемента в разработке игры.

Судя по статье, перманентная смерть, по-видимому, вводится через режим, поэтому это опция, которую можно выбрать или нет, но её активация, очевидно, меняет несколько аспектов игры. Перманентная смерть персонажа в Star Wars: Zero Company не затрагивает главного героя, Хоукса, но может повлиять на других главных героев и, очевидно, имеет значительные последствия для сюжета, подобно тому, что происходит, например, в Fire Emblem.

Игровой процесс позволяет персонажам быть побежденными на поле боя, когда их здоровье падает до нуля: первые два раза это не приводит к их смерти, но записывается как перманентное боевое ранение. Однако, если здоровье персонажа в третий раз опускается до нуля в бою, происходит перманентная смерть, и он навсегда удаляется из игры.

Это, конечно, добавляет сложности как в дизайн игры, так и в построение её сюжета и повествования, но это смелое решение команды Bit Reactor, призванное придать игре большую глубину.

Сам Контрерас не поддержал это решение, но позже оценил его:

Это был вызов, который мы приняли в середине разработки. Около 13 месяцев назад я проиграл дискуссию о перманентной смерти, и это хорошо, что так случилось: это было правильное решение для игры.



Звёздные войны — это о потере. Я имею в виду, что в четыре года смерть Оби-Вана Кеноби — это событие, которое сильно влияет на тебя, верно? Это о потере, и, кроме того, как разработчик, я хочу, чтобы люди не прибегали к сохранению и загрузке, а смогли преодолеть потерю, добраться до того, что находится по другую сторону этого опыта, прожить его в полной мере.