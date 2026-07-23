Star Wars: Zero Company займёт от 30 до 40 часов - разработчики раскрыли время прохождения кампании и другие детали

Студия Bit Reactor продолжает делиться подробностями о своем тактическом проекте по вселенной «Звёздных войн». За месяц до релиза, намеченного на 27 августа, разработчики провели масштабный сессионный стрим, в рамках которого ответили на самые частые вопросы сообщества. Собранная информация проливает свет на структуру игры, механику отряда и степень свободы игрока.

Согласно заявлению авторов, завершение основной сюжетной линии в среднем займет от 30 до 40 часов. При этом разработчики подчеркивают, что история будет строго линейной — игра предложит лишь одну финальную развязку без разветвлённых концовок.

На начальном этапе игрокам будет доступно семь бойцов, но по мере прогресса это число увеличится до двадцати. В стандартную вылазку можно взять не более четырёх оперативников, хотя отдельные миссии предусматривают участие дополнительных персонажей.

Главный герой по имени Хоукс является обязательным участником всех ключевых сюжетных эпизодов, однако второстепенные задания можно выполнять и без его присутствия. Важно отметить, что гибель протагониста ведёт к мгновенному поражению, причём его пол и внешность настраиваются индивидуально перед стартом.

Создатели намеренно отказались от ряда популярных механик. В проекте не будет микротранзакций, романтических линий и официальной поддержки модификаций. Функция необратимой гибели оперативников (перманентная смерть) включена по умолчанию, но её можно отключить в настройках.

Галактическая карта насчитывает более 150 планет, однако не все они содержат полноценные тактические миссии. Режим «Новая игра+» не предусмотрен, но некоторые элементы персонализации сохраняются для повторных прохождений. Разработчики также подтвердили, что продолжают оптимизацию проекта для портативной консоли Steam Deck.

Релиз Star Wars: Zero Company состоится 27 августа на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Русскоязычная локализация текста и интерфейса на старте не поддерживается.