Ставка на риск: создатели Star Wars: Zero Company поблагодарили Lucasfilm за смелый шаг в нишевом жанре

Основатель студии Bit Reactor Грег Фёрч высоко оценил решение Lucasfilm и Respawn Entertainment поддержать разработку тактической RPG Star Wars: Zero Company. По его словам, запуск крупнобюджетного проекта во вселенной Star Wars в нишевом жанре — это редкий и смелый шаг для индустрии.

Фёрч отметил, что пошаговая тактика ранее не была частью опыта ни Lucasfilm, ни Respawn, что делает проект особенно амбициозным. Он подчеркнул, что в современном геймдеве часто доминируют проверенные формулы, тогда как подобные эксперименты требуют уверенности и готовности к риску.

В качестве примера он привёл Marvel's Midnight Suns — высоко оценённую критиками игру, которая, несмотря на известную лицензию, не добилась коммерческого успеха. Это, по его словам, показывает, что даже популярные бренды не гарантируют продаж в нишевых жанрах.

Фёрч добавил, что в условиях перенасыщенного рынка, где ежегодно выходят тысячи проектов, готовность крупных компаний поддерживать нестандартные идеи становится всё более редкой. Именно поэтому доверие к Bit Reactor он считает важным сигналом для всей индустрии.