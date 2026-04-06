Ставка на риск: создатели Star Wars: Zero Company поблагодарили Lucasfilm за смелый шаг в нишевом жанре

Основатель студии Bit Reactor Грег Фёрч высоко оценил решение Lucasfilm и Respawn Entertainment поддержать разработку тактической RPG Star Wars: Zero Company. По его словам, запуск крупнобюджетного проекта во вселенной Star Wars в нишевом жанре — это редкий и смелый шаг для индустрии.
Фёрч отметил, что пошаговая тактика ранее не была частью опыта ни Lucasfilm, ни Respawn, что делает проект особенно амбициозным. Он подчеркнул, что в современном геймдеве часто доминируют проверенные формулы, тогда как подобные эксперименты требуют уверенности и готовности к риску.
В качестве примера он привёл Marvel's Midnight Suns — высоко оценённую критиками игру, которая, несмотря на известную лицензию, не добилась коммерческого успеха. Это, по его словам, показывает, что даже популярные бренды не гарантируют продаж в нишевых жанрах.
Фёрч добавил, что в условиях перенасыщенного рынка, где ежегодно выходят тысячи проектов, готовность крупных компаний поддерживать нестандартные идеи становится всё более редкой. Именно поэтому доверие к Bit Reactor он считает важным сигналом для всей индустрии.
С чего это нишевый жанр, Xcom и Mewgenics, тому потверждение
Marvel's Midnight Suns - это конкретный проeб маркетологов, которые решали смешать в кучу 3 разных целевых аудитории: фанатов Марвел, пошаговых тактик и ККИ.
А в итоге: МарвелоЕбам оказалось сложно, а тактиколюбам нах не уперлись супергерои.
А вот не надо было из неё лепить мобильную MMO, а потом с пылающей задницей спешно переделывать в сингл в крайние сроки.