Сценарист Star Wars Zero Company стремился показать реальные конфликты героев

Любителям партийных ролевых игр уже хорошо знакомы с жанровыми клише, где главный герой — это местный Избранный, а абсолютно случайные незнакомцы в отряде становятся его лучшими друзьями. Грядущая Star Wars Zero Company от студии Bit Reactor может визуально или структурно напоминать классические проекты этого жанра, однако именно в вопросе взаимоотношений авторы решили пойти совершенно другим путем.

В недавнем интервью для портала PC Gamer нарративный директор проекта Аарон Контрерас заявил, что Star Wars Zero Company сознательно отказывается от статуса «исполнения личных фантазий игрока».

Это игра о команде — отряде оперативников, собранных из разных уголков галактики. Хоукс не является одиноким Избранным, который решает все проблемы одним взмахом своего могучего светового меча, — объясняет Контрерас. — Хоукс — это лидер и переговорщик, который должен быть хитрым и расчетливым. Игра строится вокруг того, как вы управляете отрядом и ведете его за собой, справляясь с совершенно разными личностями, учитывая их сильные и слабые стороны.

Отдельное внимание разработчики уделяют сеттингу. Действие разворачивается во времена Войн клонов — эпохи, которую авторы считают гораздо менее черно-белой, чем классическое противостояние Повстанцев и Империи из оригинальной кинотрилогии. По словам сценариста, здесь грань между Светом и Тьмой не так очевидна, что открывает отличные возможности для морально неоднозначных ситуаций.

В геймплейном плане игрокам предстоит столкнуться с тяжелым грузом лидерства через внутриигровую «систему связей». Отправляясь на задания, бойцы отряда будут сближаться, выстраивая отношения, причем не с главным героем, а именно друг с другом — персонажи даже могут заводить между собой романтические отношения, без прямого участия игрока в качестве любовного интереса.

При этом мировоззрение у напарников часто не совпадает. Разногласия при принятии трудных решений неизбежны и угодить всем сразу не получится. Сильные различия во мнениях будут приводить к открытым конфликтам в отряде и ухудшению отношений в «системе связей», что станет прямым последствием выбора игрока.