"Такого главного героя вы ещё не видели": разработчики Star Wars: Zero Company раскрыли больше деталей о своей игре

Вчера нам показали ещё одну игру по «Звёздным войнам» — на этот раз пошаговую тактику Star Wars: Zero Company. Делают её Bit Reactor вместе с Respawn Entertainment и Lucasfilm Games.

И вслед за анонсом появилось больше подробностей об игре.

О чём вообще эта игра?

Хокс

Star Wars: Zero Company — это мрачная история про закатные дни Войн клонов. Главным героем будет Хокс, бывший офицер Республики, который теперь командует отрядом оперативников, прозванным «Нулевой ротой». В команде собрались разные профессионалы со всей галактики — и вот им придётся как-то уживаться друг с другом, чтобы противостоять новой угрозе, которая может накрыть всю галактику.

Директор игры Грег Фёрч и продюсер Орион Келлогг хвастаются и говорят, что Zero Company покажет главного героя, какого мы раньше в «Звёздных войнах» не видели:

«Мы создаём персонажа, которого раньше не было, в роли, которой раньше не существовало. Не думаю, что можно ткнуть пальцем в другого персонажа вселенной и сказать: вот, этот прямо как Хокс», — Орион Келлогг

В отличие от мультсериала «Войны клонов», где нам показывали всяких крутых джедаев и важных политиков, Zero Company обещает взгляд на войну глазами обычных бойцов — то есть «с земли», чего раньше толком не делали.

А вот что говорит Келлогг о том, на что будет похожа игра:

«Это не просто игра про Войны клонов. Это игра во времена Войн клонов, но с нового ракурса. Это действительно видение Bit Reactor. Это их история по Звёздным войнам, а мы здесь, чтобы помочь им её рассказать. Так что вы также увидите влияние политических интриг из «Андора», жестоких сражений из «Изгоя-один» и мудрости «Новой надежды». Это игра по Звёздным войнам от начала до конца», — Орион Келлогг

Как это будет играться

Мы будем собирать отряд и отправлять его на задания. По словам Фёрча, совместные испытания будут сближать персонажей:

«Это игра по Звёздным войнам, где вы действительно можете создать свою семью. Вы играете несколькими персонажами, прокачиваете их, выстраиваете их отношения и связи. Для меня, с тех пор как я четырёхлетним ребёнком увидел оригинальные Звёздные войны в кинотеатре, всё всегда сводилось к поиску семьи. Это идеальное сочетание для меня как разработчика и как фаната», — Грег Фёрч

Между миссиями игроки будут возвращаться в Логово — базу «Нулевой роты» на Кольце Кафрены. Там есть здоровенная карта галактики, где можно выбирать, куда лететь дальше. На карте, которая, по словам создателей игры, станет одной из самых интерактивных в истории игр по «Звёздным войнам», команда будет прыгать по знакомым планетам: Серолонису из «Бракованной партии», Вандору из «Соло», Мапузо из сериала про Оби-Вана и другим.

«Места, которые игроки решат посетить, и выбранные миссии могут повлиять на сюжет. Например, Трик и Луко не ладят, как видно из трейлера. Если отправлять их на задания вместе, можно улучшить их отношения, что скажется на их судьбе в игре», — Грег Фёрч

Кто в команде Хокса

В отряде «Нулевая рота» будут как настраиваемые персонажи, так и уже готовые герои со своими историями. Директор по нарративу Аарон Контрерас представил четверых из них:

Трик — солдат-клон с острым языком и раненым сердцем;

Луко Бронк — снайпер, который до сих пор злится на Республику за вторжение на его родную Умбар

Клай Куллерво — известный мандалорский стрелок, один из последних выживших членов древнего клана Верминот;

Тел — падаван-джедай из расы тогнатов, которая хочет закончить последнюю миссию своего погибшего учителя.

«Эти маловероятные союзники должны объединиться, чтобы противостоять галактической угрозе. Чем больше они работают вместе и сталкиваются с трудностями, — тем глубже становятся их связи и тем сильнее становится команда», — Аарон Контрерас

Кстати, внешность и боевой класс Хокса можно будет полностью настроить, а ещё выбрать, каких оперативников взять в отряд. Внешность, снаряжение и способности членов команды тоже можно подгонять под разные архетипы — хоть астродроида, хоть джедая.

Ну и в довершение всего, команде же нужен корабль для полётов по галактике. У «Нулевой роты» будет свой звездолёт — «Кессон» с пилотом-дроидом M-3VO.