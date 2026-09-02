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Star Wars: Zero Company 27.08.2026
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
7 129 оценок

Тактика Star Wars Zero Company возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю, опередив How to Fish и NBA 2K27

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 25 августа по 1 сентября. 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг
составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного
дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером чарта Steam стала тактическая Star Wars Zero Company от ветеранов серии XCOM. Игра получила тёплый приём аудитории: её рейтинг в магазине составляет 79% на основе 11 тысяч обзоров, а пиковый онлайн превысил 77 тысяч игроков. Это второй результат в истории франшизы «Звёздные войны».

Star Wars: Zero Company "Полный русификатор текста"

На второе место опустилась кооперативная аркада How to Fish, а третью строчку заняла NBA 2K27, релиз которой состоится 4 сентября.

Четвёртой стала Crimson Desert. На прошлой неделе игра впервые получила скидку, а недавно её обновили до издания Enhanced, добавив дополнительные катсцены и сюжетные эпизоды. Пятую позицию заняла Dead by Daylight.

На шестом месте расположилась EA Sports FC 27 — игра приближается к релизу и сохраняет интерес аудитории. Седьмую строчку заняла Wardogs, которая опустилась на несколько позиций. Тактический онлайн-шутер выйдет в раннем доступе уже 10 сентября.

Замыкают первую десятку Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 6 и Elden Ring. Последняя недавно получила новое DLC с двумя дополнительными классами, что, вероятно, помогло игре вновь попасть в десятку самых востребованных проектов Steam.

  1. Star Wars Zero Company
  2. How to Fish
  3. NBA 2K27
  4. Crimson Desert
  5. Dead by Daylight
  6. EA Sports FC 27
  7. Wardogs
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Forza Horizon 6
  10. Elden Ring
ПК 4
7
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Bright Perkin

Что-то боязно в неё играть. Там уже с первых секунд тебе в лицо будут подсовывать негров, негров-женщин, женщин, а мы уже знаем что за этим следует...

1
Neko-Acheron

Игра действительно хорошая и не самая сложная... отмечу, что по попаданием так же в игре хорошо ( одна из немногих игр такого типа гемплея где я не использовал сохранить > загрузить в бою )

w_temptation

ну, на безрыбье и рак рыба

Milvago

Очень показательно. С учётом того, что следом идёт How to Fish