Тактика Star Wars Zero Company возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю, опередив How to Fish и NBA 2K27

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 25 августа по 1 сентября. 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг
составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного
дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Лидером чарта Steam стала тактическая Star Wars Zero Company от ветеранов серии XCOM. Игра получила тёплый приём аудитории: её рейтинг в магазине составляет 79% на основе 11 тысяч обзоров, а пиковый онлайн превысил 77 тысяч игроков. Это второй результат в истории франшизы «Звёздные войны».
На второе место опустилась кооперативная аркада How to Fish, а третью строчку заняла NBA 2K27, релиз которой состоится 4 сентября.
Четвёртой стала Crimson Desert. На прошлой неделе игра впервые получила скидку, а недавно её обновили до издания Enhanced, добавив дополнительные катсцены и сюжетные эпизоды. Пятую позицию заняла Dead by Daylight.
На шестом месте расположилась EA Sports FC 27 — игра приближается к релизу и сохраняет интерес аудитории. Седьмую строчку заняла Wardogs, которая опустилась на несколько позиций. Тактический онлайн-шутер выйдет в раннем доступе уже 10 сентября.
Замыкают первую десятку Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 6 и Elden Ring. Последняя недавно получила новое DLC с двумя дополнительными классами, что, вероятно, помогло игре вновь попасть в десятку самых востребованных проектов Steam.
- Star Wars Zero Company
- How to Fish
- NBA 2K27
- Crimson Desert
- Dead by Daylight
- EA Sports FC 27
- Wardogs
- Red Dead Redemption 2
- Forza Horizon 6
- Elden Ring
Что-то боязно в неё играть. Там уже с первых секунд тебе в лицо будут подсовывать негров, негров-женщин, женщин, а мы уже знаем что за этим следует...
Игра действительно хорошая и не самая сложная... отмечу, что по попаданием так же в игре хорошо ( одна из немногих игр такого типа гемплея где я не использовал сохранить > загрузить в бою )
ну, на безрыбье и рак рыба
Очень показательно. С учётом того, что следом идёт How to Fish