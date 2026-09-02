Тактика Star Wars Zero Company возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю, опередив How to Fish и NBA 2K27

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 25 августа по 1 сентября. 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг

составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного

дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером чарта Steam стала тактическая Star Wars Zero Company от ветеранов серии XCOM. Игра получила тёплый приём аудитории: её рейтинг в магазине составляет 79% на основе 11 тысяч обзоров, а пиковый онлайн превысил 77 тысяч игроков. Это второй результат в истории франшизы «Звёздные войны».

На второе место опустилась кооперативная аркада How to Fish, а третью строчку заняла NBA 2K27, релиз которой состоится 4 сентября.

Четвёртой стала Crimson Desert. На прошлой неделе игра впервые получила скидку, а недавно её обновили до издания Enhanced, добавив дополнительные катсцены и сюжетные эпизоды. Пятую позицию заняла Dead by Daylight.

На шестом месте расположилась EA Sports FC 27 — игра приближается к релизу и сохраняет интерес аудитории. Седьмую строчку заняла Wardogs, которая опустилась на несколько позиций. Тактический онлайн-шутер выйдет в раннем доступе уже 10 сентября.

Замыкают первую десятку Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 6 и Elden Ring. Последняя недавно получила новое DLC с двумя дополнительными классами, что, вероятно, помогло игре вновь попасть в десятку самых востребованных проектов Steam.