Войны клонов в самом разгаре - в дебютном трейлере тактической стратегии Star Wars: Zero Company

На Star Wars Celebration состоялась полноценная презентация Star Wars Zero Company — новой тактической игры, действие которой развернётся во времена «Войн клонов». Проект разрабатывается студией Bit Reactor, созданной бывшими разработчиками XCOM, в сотрудничестве с Respawn Entertainment и Lucasfilm Games. Издателем выступает Electronic Arts.

Игрокам предстоит взять на себя роль бывшего офицера Республики по имени Хоукс и возглавить отряд нетипичных союзников в пошаговых сражениях. Главная цель — остановить надвигающуюся угрозу, угрожающую всей галактике. По словам креативного директора Bit Reactor Грега Фертша, игра объединяет тактическую глубину с духом «Звездных войн», включая богатую кастомизацию, сюжетный выбор и совершенно новых персонажей.

Zero Company строится на пошаговой боевой системе, вдохновлённой XCOM. Игроков ждёт обширная кампания с тактическими миссиями и расследованиями по разным уголкам галактики. Между заданиями можно будет развивать оперативную базу, используя разведданные, собранные информаторами — функция, схожая с аббатством из Marvel's Midnight Suns.

Отряд Хоукса будет состоять из клонов, астромехов, джедаев и других бойцов. Каждого персонажа можно будет персонализировать: настраивать внешность, выбирать боевой класс и способности. Также заявлены «боевые синергии» — уникальные комбо-атаки, зависящие от взаимодействия между членами отряда.

Игра выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.