Вот она сила пошаговой тактики: STAR WARS Zero Company привлекла более 69 тысяч игроков, но рейтинг лишь 58,4%

Пошаговая тактическая игра STAR WARS Zero Company продемонстрировала внушительный старт в Steam, однако высокий интерес игроков пока не сопровождается столь же положительной реакцией аудитории.

Количество одновременно играющих пользователей достигло 69 046 человека. Таким образом, игра уже привлекла более 69 тысяч игроков одновременно, что стало её текущим пиковым показателем.

При этом пользовательский рейтинг проекта оказался значительно скромнее. На момент написания материала оценка игры в Steam составляет 58,40%, что соответствует статусу «смешанные».

Игроки хвалят STAR WARS Zero Company прежде всего за глубокую пошаговую тактику, разнообразие возможностей отряда, проработанных персонажей и атмосферу вселенной «Звёздных войн». При этом среди претензий встречаются технические проблемы, отдельные сбои и вопросы к продолжительности кампании: некоторые игроки считают, что для игры стоимостью $50 её 20–30 часов недостаточно.

Таким образом, STAR WARS Zero Company получила заметное внимание игроков сразу после релиза, однако первые впечатления аудитории оказались неоднозначными. При более чем 69 тысячах одновременных игроков чуть больше половины пользователей оставляют игре положительные отзывы.

Стоит учитывать, что игра вышла только сегодня, поэтому её пользовательский рейтинг ещё может существенно измениться по мере появления новых отзывов. При этом количество игроков продолжает стремительно расти с каждой минутой, и пиковый онлайн STAR WARS Zero Company может заметно увеличиться в ближайшее время.