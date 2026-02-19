Gaijin Entertainment анонсировала бесплатный космический экстракшен Space Wrath

Издатель Gaijin Entertainment и студия Targem Games анонсировали Space Wrath — бесплатную многопользовательскую космическую экстракционную игру для PC через Steam, релиз которой состоится в 2026 году. Сейчас открыт закрытый бета-тест, и приглашения рассылаются волнами.

Сюжет игры разворачивается после уничтожения Земли: человечество потеряло свой дом, остались лишь обломки и Эхо цивилизации. Игрокам предстоит стать Странниками и сражаться за ресурсы в сессионных боях PvP и PvE, проектируя собственный корабль и эвакуируя добычу с карты. Особое внимание уделяется дизайну судна: от истребителей до тяжёлых кораблей с модульной бронёй, каждая деталь тщательно проработана.

В боях важна прочность корпуса, продвинутая модель разрушений и реалистичная физика полёта. Игроки смогут маневрировать в открытом космосе, использовать космические туманности для засад и уклонения от врагов, балансируя между огневой мощью, манёвренностью и защитой.

Кроме того, пилоты обладают уникальными навыками, а сбор ДНК павших врагов открывает доступ к новым способностям. Игровой процесс обещает динамику и стратегию: союзники, засады, внезапные атаки и борьба за редкие ресурсы на окраинах Солнечной системы.

Space Wrath позиционируется как суровый мир без законов, где каждый рейд может стать последним. Экстракционные сражения, свобода проектирования кораблей и непредсказуемые PvP-столкновения делают проект одной из самых ожидаемых многопользовательских игр 2026 года.