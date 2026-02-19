ЧАТ ИГРЫ
Star Wrath 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Авиация, Условно-бесплатная, От третьего лица, Космос
1 1 оценка

Gaijin Entertainment анонсировала бесплатный космический экстракшен Space Wrath

butcher69 butcher69

Издатель Gaijin Entertainment и студия Targem Games анонсировали Space Wrath — бесплатную многопользовательскую космическую экстракционную игру для PC через Steam, релиз которой состоится в 2026 году. Сейчас открыт закрытый бета-тест, и приглашения рассылаются волнами.

Сюжет игры разворачивается после уничтожения Земли: человечество потеряло свой дом, остались лишь обломки и Эхо цивилизации. Игрокам предстоит стать Странниками и сражаться за ресурсы в сессионных боях PvP и PvE, проектируя собственный корабль и эвакуируя добычу с карты. Особое внимание уделяется дизайну судна: от истребителей до тяжёлых кораблей с модульной бронёй, каждая деталь тщательно проработана.

В боях важна прочность корпуса, продвинутая модель разрушений и реалистичная физика полёта. Игроки смогут маневрировать в открытом космосе, использовать космические туманности для засад и уклонения от врагов, балансируя между огневой мощью, манёвренностью и защитой.

Кроме того, пилоты обладают уникальными навыками, а сбор ДНК павших врагов открывает доступ к новым способностям. Игровой процесс обещает динамику и стратегию: союзники, засады, внезапные атаки и борьба за редкие ресурсы на окраинах Солнечной системы.

Space Wrath позиционируется как суровый мир без законов, где каждый рейд может стать последним. Экстракционные сражения, свобода проектирования кораблей и непредсказуемые PvP-столкновения делают проект одной из самых ожидаемых многопользовательских игр 2026 года.

Комментарии:  6
Neko-Aheron

Опять pvpve -_-

1
Иваныч из Тулы

Решили опередить Буянова?

1
Дьявол Ада

тянут бабки с игроков вар тандера и делают всякое убыточное гoвно типа кросаута, енлистеда и тд

1
fly-69

ссылку хотя бы добавил

https://starwrath.com/en/news/11

Alex Energy

Эсракшен что это? Непонятно совсем

Alex40001

а звучит то как прям как стар варс ух