Gaijin Entertainment открыла демо Star Wrath в Steam - космический экстракшен с разрушением кораблей в реальном времени

Издательство Gaijin Entertainment выпустило временную демоверсию своего нового многопользовательского проекта Star Wrath в Steam. Игра позиционируется как научно-фантастический extraction-экшен, где игрокам предстоит участвовать в рейдах на фоне гибнущей Солнечной системы, сражаясь за ресурсы и выживание в условиях постоянной угрозы со стороны других пилотов и окружения.

Демо уже доступно пользователям и позволяет опробовать ключевой игровой цикл, сочетающий PvP-сражения с другими игроками и PvE-активности, связанные с поиском и добычей ценных ресурсов. Основная ставка в Star Wrath сделана на рискованные вылазки: каждая экспедиция может обернуться как успешной эвакуацией с ценным лутом, так и полной потерей корабля.

Одной из главных особенностей проекта заявлена глубокая кастомизация модульных космических кораблей. Игроки смогут собирать собственные конструкции, подбирая вооружение и системы под конкретный стиль игры, что напрямую влияет на эффективность в бою.

Не менее важную роль играет реалистичная система повреждений. В Star Wrath каждый бой моделируется в реальном времени: попадания по корпусу могут отрывать внешние элементы конструкции или выводить из строя отдельные модули, что сразу отражается на манёвренности, защите и огневой мощи корабля. Таким образом, исход сражения зависит не только от меткости, но и от того, насколько грамотно игрок спроектировал своё судно.

Параллельно с публичной демоверсией в Steam, через лаунчер Gaijin.Net проходит закрытое бета-тестирование. Попасть в него можно по заявкам на официальном сайте или через покупку «наборов основателя», которые включают дополнительные бонусы и уникальные чертежи для раннего доступа.

Star Wrath пока находится в стадии активного тестирования, однако уже сейчас демонстрирует амбиции стать одним из заметных представителей жанра extraction-экшенов, перенося его в масштабный космический сеттинг.