STARBITES: постапокалиптическая RPG про роботов и пустыню вышла на Xbox, PlayStation, Switch и ПК

21 мая состоялся западный релиз STARBITES — пошаговой RPG от корейской студии IKINAGAMES и издателя NIS America. Игра доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC (Steam). Японский релиз прошёл ещё в октябре 2025-го.

События разворачиваются на планете Биттер — пустынном мире, усеянном обломками космического флота после загадочной войны 45-летней давности. Главная героиня Лукида — молодая сборщица, мечтающая выбраться с Биттер к звёздам. План меняется после атаки гигантского робота, которая втягивает её в расследование старых тайн.

Геймплей строится на двух столпах. В бою — классическая пошаговая система с упором на слабости врагов. Если сломать защиту противника (местная механика Fracture), урон вырастает кратно. Шкала Driver's High позволяет пропустить очередь хода и выдать усиленную атаку . Вне боя — перемещение по пустыне на Мотоботах, персональных роботах каждого члена отряда. Кто-то ездит на роботе с рогаткой, кто-то — на летающем байке.

Что с производительностью. Версия для оригинального Switch получилась откровенно слабой — Nintendo Life в рецензии жалуется на «размытые текстуры», «просадки кадров» и «вялое управление» . А вот боевая система удостоилась похвалы: простая в освоении, но достаточно глубокая за счёт прокачки и комбинации способностей. Персонажи и озвучка тоже на уровне, а второстепенный состав местами интереснее основного.