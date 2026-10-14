Бен Аффлек признался, что три года после обретения славы провёл за игрой в StarCraft

Бен Аффлек рассказал о своей давней любви к видеоиграм и вспомнил, как после первых успехов в Голливуде практически не выходил из дома, посвящая свободное время StarCraft. Историей актёр поделился в подкасте Happy Sad Confused с ведущим Джошем Хоровицем, отвечая на вопрос о том, какая игра отняла у него больше всего времени.

«Я только что стал знаменитым и в течение трёх лет не делал ничего другого, кроме как сидел дома и играл в StarCraft», — признался Аффлек. Стратегия Blizzard оказалась для него настолько увлекательной, что на несколько лет стала главным способом проводить досуг.

Впрочем, актёр не ограничивается классическими играми. Он также упомянул Valorant, но пожаловался, что в соревновательном шутере ему нередко приходится сталкиваться с одиннадцатилетними игроками, которые без труда его побеждают. Аффлек назвал такие поражения унизительными. Похожая история происходит и дома: играя в NBA 2K с четырнадцатилетним сыном, он регулярно проигрывает и вдобавок становится объектом семейных подколов.

Среди других любимых игр Аффлек выделил Madden, Civilization и Doom. Последняя особенно запомнилась ему по работе над сценарием «Умницы Уилла Хантинга», который он написал вместе с Мэттом Деймоном. По словам актёра, во время работы над фильмом они делали продолжительные перерывы, чтобы поиграть в классический шутер. Также Аффлек похвалил Myst, назвав её великолепной игрой, и выразил интерес к появлению новых проектов в похожем духе.

Рассказ актёра напоминает, что даже после успеха в кино видеоигры могут оставаться привычным увлечением. А история со StarCraft особенно показательна: культовая стратегия настолько затягивала игроков, что могла надолго отвлечь даже будущую голливудскую звезду от всего остального.