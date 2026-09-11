Группа Razor1911 выпустила новые взломы Warcraft III: Reforged и StarCraft: Remastered

Группа Razor1911 выпустила собственные релизы Warcraft III: Reforged и StarCraft: Remastered. В сети они появились под названиями Warcraft_III_Reforged-Razor1911 и StarCraft_Remastered-Razor1911, а в качестве взломанной защиты в обоих случаях указана Battle.net.

При этом речь идёт не о первых взломах этих игр: Warcraft III: Reforged и StarCraft: Remastered уже были доступны в пиратском виде летом 2022 года благодаря проекту Blizzless, который выпустил офлайн-обходы Battle.net. Однако тогда использовались более ранние версии игр. За прошедшие годы Warcraft III: Reforged получила крупные обновления, включая версию 2.0.0 и переработанную графику, а StarCraft: Remastered также продолжала обновляться. Новые релизы Razor1911 уже относятся к современным версиям обеих игр и представляют собой отдельные сборки с собственным обходом защиты Battle.net.

Warcraft III: Reforged вышла в январе 2020 года и представляет собой обновлённую версию Warcraft III: Reign of Chaos и The Frozen Throne. Blizzard заявляла более 60 одиночных миссий, переработанную графику, обновлённые кампании и интеграцию с Battle.net.

StarCraft: Remastered появилась значительно раньше — в августе 2017 года. Обновлённая версия классической стратегии получила переработанную графику в разрешении до 4K, улучшенный звук, современную интеграцию с Battle.net и при этом сохранила оригинальный игровой процесс StarCraft и дополнения Brood War.