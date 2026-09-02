СМИ: NEXON хочет купить StarCraft у Blizzard - Xbox придется выбирать между деньгами и историей

Сегодня крупнейшая по тиражу газета Южной Кореи Chosun сообщила шокирующую новость: NEXON якобы пытается приобрести у Blizzard всю франшизу StarCraft.

Уже некоторое время, пусть и неофициально, известно, что NEXON работает над новым шутером во вселенной StarCraft, который должен быть представлен всего через пару недель на BlizzCon 2026. Однако предполагалось, что Blizzard лишь выдаст лицензию на использование франшизы для отдельного проекта, а не продаст саму интеллектуальную собственность целиком.

Источник Chosun, «старший представитель игровой индустрии», сообщил изданию следующее:

Контракт между NEXON и Blizzard относительно интеллектуальной собственности StarCraft находится на грани завершения. Насколько я понимаю, после заключения этого контракта NEXON получит права на разработку продолжения существующей StarCraft.

Для Кореи StarCraft — это нечто большее, чем просто игра. Оригинальная версия, вышедшая в 1998 году, стала «национальной игрой», породив телевизионные лиги вроде Ongamenet Starleague, которая просуществовала 13 лет и превратила профессиональных игроков в национальных знаменитостей. StarCraft II унаследовала это наследие: Global StarCraft II League, которая непрерывно проводится в Корее с 2010 года, стала самым престижным индивидуальным турниром в этой дисциплине, а корейские игроки получили примерно 70% всех призовых, когда-либо выплаченных на профессиональных турнирах по игре.

Тем не менее, согласно недавним сообщениям, у Blizzard всё хорошо, и компания, похоже, не испытывает никакой необходимости в деньгах. Разумеется, любое решение относительно предполагаемого предложения в конечном итоге будет принимать Microsoft Xbox, которая несколько лет назад приобрела Blizzard вместе с Activision. И именно здесь всё становится действительно интересным, поскольку новый генеральный директор Эша Шарма прямо заявляла о необходимости вернуть подразделение к прибыльности — в соответствии с поручением генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы.

Частью этой стратегии является возобновившийся фокус на крупнейших и наиболее прибыльных франшизах, таких как The Elder Scrolls, Fallout, Halo, Gears of War, Warcraft и других. StarCraft, какой бы исторической ни была эта серия, определённо не соответствует критериям для попадания в эту привилегированную группу: с момента выхода Wings of Liberty прошло уже 16 лет, а жанр стратегий в любом случае гораздо более нишевый, чем направления, на которые Xbox делает ставку сейчас.

Поэтому Шарма может рассудить, что раз Blizzard буквально ничего не делает со StarCraft, Xbox вполне может продать франшизу, особенно если имеется заинтересованная сторона. Более того, в итоге это может оказаться положительным событием и для игроков, которые уже давно требуют выпуска новых игр серии StarCraft.