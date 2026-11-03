Состоялся релиз StarDroid - фанатского порта оригинальной StarCraft на Android

Энтузиасты представили проект StarDroid, позволяющий запускать классическую стратегию StarCraft и официальное дополнение Brood War на мобильных устройствах под управлением Android. В основе неофициального порта лежит открытый движок OpenBW, благодаря которому авторам удалось перенести оригинальную механику игры 1998 года на современные сенсорные экраны.

Релиз включает в себя оригинальные сюжетные кампании трех рас, вступительные брифинги, видеоролики и пользовательские сражения с компьютерными оппонентами. Управление адаптировано для смартфонов: реализованы выбор боевых единиц рамкой, масштабирование поля боя жестами, подтверждение позиции строящихся зданий и назначение отрядов на виртуальные контрольные группы. Для классического стиля управления доступно подключение мыши, клавиатуры и физических геймпадов с гибкой настройкой мертвых зон стиков.

Помимо базового геймплея порт получил расширенную функциональность для кастомных матчей. В проекте появилась поддержка сценариев Use Map Settings и триггерной системы EUD, что позволяет запускать нестандартные карты с модифицированными характеристиками юнитов, экранной клавиатурой и динамическими триггерами. Также добавлены опциональная механика умного применения способностей smart casting и специальный режим Hero Mode с усиленными героями.

Сетевой компонент обеспечивает локальные сражения без подключения к интернету через протоколы Bluetooth и Wi-Fi Direct с передачей карт между устройствами прямо в лобби. Встроенный менеджер файлов поддерживает пакетный импорт пользовательских сценариев из архивов ZIP, предварительный просмотр миникарт и фильтрацию по режимам, а система повторов позволяет сохранять прошедшие матчи с возможностью перемотки.

Сразу после публикации сборки разработчик под псевдонимом ToadWarrior выпустил серию оперативных обновлений. В них устранили проблемы с захватом юнитов рамкой через интерфейсные панели HUD, улучшили высадку десанта с челноков на изолированные возвышенности и исправили логику строителей SCV при возведении баз. Кроме того, порт получил аудиокодек GSM 6.10 WAV49 для модифицированных карт и поддержку интерфейса на 9 языках, включая русский.

Установочный пакет StarDroid доступен бесплатно в виде файла APK для устройств с Android 8.0 и новее на архитектурах ARM64 и x86-64. Приложение не содержит защищенных авторским правом материалов и требует самостоятельного добавления оригинальных файлов архивов MPQ от компании Blizzard Entertainment.