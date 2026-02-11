ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
StarCraft 2: Legacy of the Void 10.11.2015
Стратегия, RTS, Научная фантастика
9.2 1 791 оценка

Blizzard анонсировала фигурки по StarCraft, возродив надежды на возвращение франшизы

monk70 monk70

Blizzard Entertainment и Joy Toy объявили о партнёрстве для запуска новой линейки фигурок по StarCraft. Информация была опубликована в официальном блоге Joy Toy, производителя высококачественных коллекционных миниатюр, который будет выпускать товары по мотивам классической стратегии в реальном времени.

Коллекция будет включать модели трёх основных фракций вселенной StarCraft: зергов, протоссов и терранов. Пока что были показаны только силуэты фигурок, а конкретные модели, которые поступят в продажу, держатся в секрете. Согласно анонсу, эти фигурки будут примерно 10 сантиметров в высоту, в компактном формате, идеально подходящем для коллекционеров.

Планируется выпуск пяти различных моделей, распределённых между тремя расами, хотя пока неизвестно, какие именно юниты или персонажи будут представлены. Компания Joy Toy пообещала опубликовать подробную информацию о ценах, доступности и датах предварительных заказов через свои официальные каналы в ближайшие недели.

Выпуск этих миниатюр StarCraft Action Figure приходится на интересное время для франшизы. В 2026 году Blizzard отметит важную веху в своей истории, и уже на BlizzCon этого года ожидается несколько значительных анонсов. Кроме того, слухи в индустрии указывают на то, что Nexon, издатель Arc Raiders, работает над шутером по франшизе StarCraft.

Этот шаг Blizzard совпадает с другими изменениями в компании, включая крупные обновления Hearthstone и недавнее возрождение Overwatch после его дополнения. Для поклонников StarCraft эти миниатюры могут представлять собой как ностальгическое чествование классической серии, так и, возможно, намёк на новые разработки в отношении франшизы, которая годами оставалась в застое.

10
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Кей Овальд

Никакого возрождения от нынешних Близов. Это будет чудовищно.

4
Сережаа
возродив надежды на возвращение франшизы

Там есть кому возрождать?

3
Truthful Zaman

Нет, но есть кому добить серию игр окончательно.

1
Just-a-your-King

А вот это прям праздник, у них реально очень кайфовые фигурки для полочки, сам имею 5 примархов)

utilizat0r

Ну и бред

ZackSnyder

По вахте выглядят красиво, на деле хрупкий мусор. Лучше б iron договорились.

WerGC

ghost давно ждем

Xndr DeKoz

плохо, будет меньше фигурок по вахе