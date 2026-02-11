Blizzard анонсировала фигурки по StarCraft, возродив надежды на возвращение франшизы

Blizzard Entertainment и Joy Toy объявили о партнёрстве для запуска новой линейки фигурок по StarCraft. Информация была опубликована в официальном блоге Joy Toy, производителя высококачественных коллекционных миниатюр, который будет выпускать товары по мотивам классической стратегии в реальном времени.

Коллекция будет включать модели трёх основных фракций вселенной StarCraft: зергов, протоссов и терранов. Пока что были показаны только силуэты фигурок, а конкретные модели, которые поступят в продажу, держатся в секрете. Согласно анонсу, эти фигурки будут примерно 10 сантиметров в высоту, в компактном формате, идеально подходящем для коллекционеров.

Планируется выпуск пяти различных моделей, распределённых между тремя расами, хотя пока неизвестно, какие именно юниты или персонажи будут представлены. Компания Joy Toy пообещала опубликовать подробную информацию о ценах, доступности и датах предварительных заказов через свои официальные каналы в ближайшие недели.

Выпуск этих миниатюр StarCraft Action Figure приходится на интересное время для франшизы. В 2026 году Blizzard отметит важную веху в своей истории, и уже на BlizzCon этого года ожидается несколько значительных анонсов. Кроме того, слухи в индустрии указывают на то, что Nexon, издатель Arc Raiders, работает над шутером по франшизе StarCraft.

Этот шаг Blizzard совпадает с другими изменениями в компании, включая крупные обновления Hearthstone и недавнее возрождение Overwatch после его дополнения. Для поклонников StarCraft эти миниатюры могут представлять собой как ностальгическое чествование классической серии, так и, возможно, намёк на новые разработки в отношении франшизы, которая годами оставалась в застое.