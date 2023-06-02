Бывший сотрудник Blizzard о трудностях разработки игр: "Раньше было проще" ©

В настоящее время, и особенно в этом году, все большее количество игр не отвечает техническим требованиям игроков или требованиям производительности. Хотя большинство ААА-проектов последних месяцев могут похвастаться хорошо проработанной механикой и сюжетными линиями, почти все они в той или иной степени страдают от детских болезней в виде нестабильной частоты кадров или периодических ошибок.



Тьяго Клафке, (бразильский разработчик с опытом работы в таких компаниях, как Ubisoft и Blizzard (более 10 лет в качестве художника по окружению в таких играх, как Overwatch или Starcraft 2: Legacy of the Void), и в настоящее время работающим в студии 100 Thieves) признался, что, как художник, он уделяет особое внимание потенциальным ошибкам во время итераций, поскольку они могут выбить игрока из процесса погружения, так что работа, затраченная на разработку локации или механики, может остаться незамеченной и неоцененной. Однако он сам говорит, что невозможно устранить все побочные эффекты творческого процесса, поэтому иногда баги приходится как-то скрывать, например, накладывая новую текстуру на глючную.



Когда его спросили, как он относится к замечаниям игроков по поводу технического состояния проектов, над которыми он работал как дизайнер, он ответил, что сложность создания современных видеоигр выходит за рамки понимания потребителя. В то же время он с позитивом вспоминает прошлые времена, описывая их как несколько более добрые и простые для геймдева:

Мой сайд-проект занял 2 года, так что да, разработка игр всегда занимает много времени. В наши дни геймерам трудно понять всю сложность разработки игр. Раньше, имея 10 разработчиков, можно было создать шедевр. Сейчас для работы над ААА нужны сотни людей, студий и программ, и эти программы постоянно обновляются, оборудование обновляется, есть так много вещей, которые могут пойти не так.



Так что раньше было намного проще. И полегче. Чтобы создать текстуру, вам нужен был только Photoshop. Сейчас вы можете использовать различные программы для создания текстур - ZBrush, Substance Designer, Substance Painter, Photoshop, Quixel и так далее.

Этап производства AAA-тайтлов становится все более сложным, что также приводит к тому, что разработка игр занимает больше времени. Тьяго Клафке, однако, видит другую сторону медали и дает надежду на то, что некоторые проекты, в основном средне- и малобюджетные, могут извлечь очевидную выгоду из современных инструментов и законов рынка:

Есть часть индустрии, которая будет продолжать тратить много времени на крупнейшие ААА-проекты, но я также вижу, что теперь все доступные инструменты принесут что-то новое. Я думаю, что небольшие команды увеличат свое влияние на рынке, а новые инструменты сократят разрыв между ними и крупными компаниями. Когда я работал над проектом "Испанский город", я купил некоторые активы, например, деревья. Проще воспользоваться цифровым магазином, чтобы купить модель неба или определенные звуки. Вы платите 20 долларов и получаете высококачественные, профессиональные материалы. Да, в то же время все становится сложнее, но и доступнее. Я думаю, что люди будут умнее использовать имеющиеся ресурсы. Некоторые из старых компаний застряли в своих старых подходах и будут продолжать их придерживаться - я не думаю, что это изменится. Вся надежда на новое поколение.

Так означает ли это превосходство "инди" над большими хитами следующих нескольких лет, или это скорее ложные надежды? Или проблема скупки чужих ассетов с целью внедрения их в собственные разработки, решая одну проблему, породит другую, например, более заметную вторичность независимых игр? Это, безусловно, те отношения, за которыми стоит следить в ближайшие годы. Однако если разработчик с 20-летним стажем видит потенциальную пользу для геймдева и геймеров от такого положения дел, то это должно быть скорее лучше, чем хуже.