Дизайнер мультиплеера StarCraft 2 работает над новой игрой, которая сменит парадигму RTS

Третья и заключительная часть знаменитой стратегии в реальном времени от Blizzard Entertainment. В этой игре вы возьмете под свой контроль расу протоссов, которые пытаются спасти свой домашний мир Айур от зловещей угрозы — древнего зла, известного как Амун. Вам предстоит сражаться не только с врагами, но и с союзниками, которые поддались влиянию Амуна и стали его слугами.

Вы узнаете больше о прошлом и будущем протоссов, об их культуре и традициях, об их конфликтах и союзах. Вы встретитесь со старыми знакомыми персонажами, такими как Джим Рейнор, Сара Керриган и Зератул, а также с новыми лицами, такими как Артанис, Воразун и Каракс. Вы будете принимать важные решения, которые повлияют на ход событий и на судьбу всей галактики. Вы будете свидетелями эпических битв и драматических поворотов.