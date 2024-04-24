Дизайнер мультиплеера StarCraft 2 работает над новой игрой, которая сменит парадигму RTS

Студия Tencent совместно с Uncapped Games планируют оживить жанр RTS за счёт новой неанонсированной игры, которая сменит всю парадигму жанра и не будет концентрироваться на том, чтобы запоминать билды и жать клавиши как можно быстрее. Команда разработчиков включает людей, работавших в Blizzard, Relic и Blackbird и возглавляется Дэвидом Кимом, бывшим главным дизайнером мультиплеера StarCraft 2.
По мнению Кима, чрезмерная зацикленность на скорости и точности профессиональных игр переусложняют геймплей, отпугивая игроков, которые в ином случае хотели бы поиграть, что противоречит ключевому принципу «легко освоить, трудно стать мастером». Нет, такие игры не самом деле не легко освоить, утверждает Ким.
Общая идея новой игры Кима заключается в том, чтобы снизить количество необходимых кликов, вместо этого сделав больший акцент на моментальные стратегические решения вроде того, какие юниты вы хотите разместить или когда начать расширяться. Тем не менее, разработчики хотят сделать именно типичную RTS и не будут сильно отходить от ключевых принципов жанра.
Анонс игры ожидается на Summer Game Fest в июне.
вечно они что то двигают... вон штормовые врата тоже двигали
А по факту врата срань!
всё ясно, игра будет ховномь