Финский киберспортсмен стал чемпионом мира по StarCraft 2 на Esports World Cup 2025

Финский киберспортсмен Serral стал чемпионом мира по StarCraft 2 на Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде. В финале он обыграл корейца Classic со счётом 5:2 и получил $200 000 и 1000 очков.

В прошедшие выходные в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, завершился престижный турнир Esports World Cup 2025 по StarCraft 2 с призовым фондом $700 000. Победителем мирового чемпионата стал финский игрок Йоона «Serral» Сотала, одержавший убедительную победу в финале над корейцем Кимом «Classic» До У со счётом 5:2.

В решающем поединке сошлись две классические фракции: зерги под руководством Serral и протоссы, за которые играл Classic. Матч был напряжённым, но преимущество зергов стало очевидным уже после семи партий. Serral уверенно контролировал игру и быстро захватил победу.

За первое место финский киберспортсмен получил $200 000 и 1000 очков в рейтинге Club Points, усилив позиции команды Basilisk, за которую он выступает. Турнир подтвердил статус Serral как одного из лучших игроков в мире, учитывая высокий уровень конкуренции и напряжённый формат.

Ким «Classic» До У, выступающий за Virtus.pro, занял второе место и получил $100 000 призовых. Третье место в турнире занял Cure, разгромивший Solar со счётом 4:0.

Esports World Cup 2025 прошёл с 22 по 25 июля и собрал 18 сильнейших игроков StarCraft 2 со всего мира, став одним из ключевых событий в киберспортивном календаре этого года.