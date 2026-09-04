Blizzard может анонсировать новую игру по StarCraft уже на следующем BlizzCon

На официальном сайте StarCraft заметили странные изменения, которые могут оказаться намёком на скорый анонс новой игры во вселенной. Несмотря на то что основное содержимое страницы по-прежнему посвящено StarCraft Remastered, некоторые элементы сайта начали случайно мерцать и исчезать, включая изображения, текстовые блоки и другие детали интерфейса.

Пока Blizzard не подтверждала, что происходящее связано с новым проектом. Однако подозрительный сбой появился на фоне сразу нескольких сообщений о возможном возвращении франшизы.

Ранее в этом году сообщалось, что Blizzard могла заключить партнёрство с корейской компанией Nexon для разработки нового шутера по StarCraft. На тот момент Blizzard отказалась комментировать информацию, а сама сделка так и не была официально подтверждена. При этом южнокорейское издание Chosun недавно заявило, что Nexon заинтересована в получении лицензии на создание новой игры по франшизе.

Кроме того, ещё в 2024 году Blizzard опубликовала вакансию, связанную с разработкой «нового шутера с открытым миром». Тогда предполагалось, что речь может идти о проекте во вселенной StarCraft. Сообщалось, что над игрой работает бывший исполнительный продюсер Far Cry Дэн Хэй, присоединившийся к Blizzard в 2022 году.

Дополнительный интерес вызывает возвращение BlizzCon. Мероприятие состоится 12 сентября после трёхлетнего перерыва. В расписании первого дня также заметили необычный часовой промежуток на главной сцене: в то время как между большинством панелей предусмотрено около 15 минут, здесь оставили целый час. Это может быть связано с крупным анонсом во время церемонии открытия, хотя официального подтверждения этому нет.

Франшиза StarCraft находится без новых крупных релизов с 2017 года, когда вышла обновлённая версия оригинальной игры. StarCraft 2 получил последнее дополнение ещё в 2015 году, а легендарный шутер от третьего лица StarCraft: Ghost, анонсированный в 2002-м, в итоге был отменён в 2014 году.

При этом пока невозможно сказать, что именно Blizzard могла готовить. Неясно, связан ли тизер с собственной игрой компании, проектом Nexon или одной и той же разработкой. Также неизвестно, может ли речь идти о StarCraft 3 или совершенно другом ответвлении серии.