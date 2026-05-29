Blizzard неожиданно выпустила крупный патч для StarCraft 2

Blizzard внезапно выпустила масштабное обновление для StarCraft 2 — первое почти за год. Патч 5.0.16 серьёзно меняет баланс классической RTS и уже вызвал бурную реакцию сообщества.

Главным изменением стало сокращение стартового числа рабочих с 12 до 8. По словам Blizzard, это должно сделать ранние этапы матчей более разнообразными и продлить значимость игры на одной-трёх базах.

Разработчики также переработали систему Warpgate у протоссов. Исследование технологии теперь перенесено в Cybernetics Core, а производство юнитов через Gateway после улучшения ускоряется на 35%. Помимо этого, были изменены стартовые ресурсы, снижено количество supply от базовых построек и исправлено множество багов.

Фанаты StarCraft 2 были настолько удивлены масштабом обновления, что многие сначала приняли его за шутку. На Reddit пользователи пишут, что «подумали об 1 апреля», а некоторые и вовсе сравнивают патч с выходом StarCraft 3.

Игроки отмечают, что Blizzard не выпускала настолько радикальных изменений уже много лет. Особенно активно сообщество обсуждает то, как новый баланс может полностью изменить стартовые стратегии и мету игры.