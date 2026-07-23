Blizzard всё чаще вспоминает о StarCraft: подарки к BlizzCon вновь подогрели слухи о возвращении культовой серии

Blizzard объявила о цифровых наградах в честь BlizzCon 2026, однако внимание поклонников привлекли не только новые косметические наборы для World of Warcraft, Diablo 4 и других игр. В список бесплатных подарков неожиданно вошёл StarCraft 2, что вновь подогрело обсуждения возможного анонса новой игры во вселенной StarCraft на предстоящем фестивале. Впрочем, на данный момент это лишь предположения игрового сообщества — сама Blizzard никаких подобных заявлений не делала.

В течение ограниченного времени владельцы StarCraft 2 смогут бесплатно получить 15-дневный бонус к опыту для кооперативного режима, ускоряющий прокачку командиров. Аналогичный бесплатный подарок подготовили и для Heroes of the Storm — игрокам раздадут облик «Мастер по ремонту» для Тралла. Остальной контент BlizzCon традиционно распространяется в составе платных цифровых наборов для World of Warcraft, Overwatch, Diablo 4, Diablo Immortal и Hearthstone.

Интерес к небольшому подарку для StarCraft 2 связан с тем, что за последний год Blizzard несколько раз напомнила о своей научно-фантастической франшизе. Несмотря на завершение активной разработки StarCraft 2 ещё несколько лет назад, весной игра получила неожиданно крупное обновление баланса, затронувшее ранние и средние стадии матчей. Сообщество встретило изменения положительно, отметив, что они заметно освежили привычную мету.

Дополнительную почву для обсуждений создают и более ранние сведения о возможном новом проекте по StarCraft. Ещё в книге журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, посвящённой истории Blizzard, упоминалось, что внутри компании ведётся работа над новым шутером во вселенной StarCraft под руководством бывшего продюсера Far Cry Дэна Хэя. С тех пор официальных новостей о проекте практически не появлялось.

В апреле 2026 года Blizzard также открыла вакансию ведущего дизайнера по инновациям для неанонсированного AAA-шутера с открытым миром на Unreal Engine — движке, который компания прежде практически не использовала для собственных проектов. Тогда разработчик Джефф Гамильтон отметил, что речь идёт о «довольно уникальной дизайнерской роли», однако не уточнил, к какой именно игре относится вакансия.

По отдельности все эти события могут быть обычными совпадениями. Однако в совокупности — обновление StarCraft 2, новые вакансии, старые упоминания о шутере и бесплатный подарок к BlizzCon — они стали поводом для новой волны ожиданий среди поклонников серии. Пока Blizzard официально не подтвердила разработку новой игры во вселенной StarCraft, поэтому любые выводы о возможном анонсе остаются лишь догадками.

Проверить их долго ждать не придётся. BlizzCon 2026 стартует 12 сентября, а церемония открытия и ключевые панели с разработчиками будут транслироваться бесплатно. Именно на открытии Blizzard традиционно делает свои крупнейшие анонсы, поэтому уже совсем скоро станет ясно, действительно ли компания готовит возвращение одной из своих самых известных франшиз или внимание к StarCraft пока ограничивается поддержкой классической игры.