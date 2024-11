Microsoft выпустила трейлер StarCraft: Remastered и StarCraft 2 в честь появления этих стратегий в подписке PC Game Pass

Microsoft выпустила новый трейлер Xbox PC Game Pass, который раскрывает пополнение библиотеки подписки новыми хитами. В числе главных новинок — StarCraft Remastered и StarCraft 2 Campaign Collection, которые уже доступны всем обладателям PC Game Pass.

StarCraft: Remastered — это обновленная версия легендарной стратегии StarCraft (1998) и ее дополнения Brood War, придающая игре современный вид, сохранив при этом классический геймплей.

В свою очередь, StarCraft 2: Campaign Collection предлагает игрокам свыше 70 миссий, охватывающих события Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void и Nova Covert Ops.