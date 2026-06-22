Обновление для StarCraft 2 усилило споры вокруг стартовых рабочих - сообщество ждёт отката изменений

Blizzard выпустила публичную версию обновления 5.0.16 для StarCraft II, продолжая тонкую настройку баланса после недавних фундаментальных изменений в геймплее. Патч затрагивает скорость появления личинок, стоимость отдельных юнитов и ряд технических ошибок, однако ключевая дискуссия вокруг обновления развернулась не вокруг цифр, а вокруг одного спорного решения.

Несмотря на корректировки баланса, разработчики оставили без изменений одно из самых обсуждаемых нововведений — сокращение стартового количества рабочих с 12 до 8. Именно эта правка стала центральной точкой напряжения между Blizzard и сообществом.

Игроки активно обсуждают ситуацию на Reddit, отмечая, что более медленный старт заметно влияет на темп матчей и ломает привычную динамику стратегий. Хотя часть аудитории признаёт, что другие элементы патча выглядят продуманными и учитывают фидбек, именно вопрос рабочих стал символом недовольства обновлением.

Blizzard, в свою очередь, продолжает тестирование изменений и корректировку баланса, однако пока не демонстрирует готовности пересматривать спорную механику. В результате 5.0.16 воспринимается игроками как шаг в сторону аккуратной донастройки, но не как ответ на главный запрос сообщества, вокруг которого и сохраняется основное напряжение.