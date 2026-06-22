Обновление для StarCraft 2 усилило споры вокруг стартовых рабочих - сообщество ждёт отката изменений

Blizzard выпустила публичную версию обновления 5.0.16 для StarCraft II, продолжая тонкую настройку баланса после недавних фундаментальных изменений в геймплее. Патч затрагивает скорость появления личинок, стоимость отдельных юнитов и ряд технических ошибок, однако ключевая дискуссия вокруг обновления развернулась не вокруг цифр, а вокруг одного спорного решения.
Несмотря на корректировки баланса, разработчики оставили без изменений одно из самых обсуждаемых нововведений — сокращение стартового количества рабочих с 12 до 8. Именно эта правка стала центральной точкой напряжения между Blizzard и сообществом.
Игроки активно обсуждают ситуацию на Reddit, отмечая, что более медленный старт заметно влияет на темп матчей и ломает привычную динамику стратегий. Хотя часть аудитории признаёт, что другие элементы патча выглядят продуманными и учитывают фидбек, именно вопрос рабочих стал символом недовольства обновлением.
Blizzard, в свою очередь, продолжает тестирование изменений и корректировку баланса, однако пока не демонстрирует готовности пересматривать спорную механику. В результате 5.0.16 воспринимается игроками как шаг в сторону аккуратной донастройки, но не как ответ на главный запрос сообщества, вокруг которого и сохраняется основное напряжение.
основная проблема игры - неадекватно высокая скорость перемещения и атаки юнитов (в своё время увеличили на 40%), по сравнению с которыми прочие изменения малозначительны
сколько весит? и эти изменения будут работать в сюжетной кампании?
2я часть, особенно кампания за людей - это просто высшая стадия искусства в стратегической игре! Мало того что сюжет интересен так еще и сама стратежка классная! Правда там есть дисбаланс сложности - на уровне среднем очень легко а на уровне сложней уже оооочень сложно!