Слух: Blizzard готовит ремастер StarCraft 2

Warcraft 3 Reforged у нас есть, Diablo 2 Ressurected у нас имеется, да и старина Brood War при ремейке. Почему бы не сделать какой-нибудь Starcraft 2 Rewarped?

Контентмейкер StarcraftHistorian со ссылкой на надежный источник сообщает, что близзы отрядили большую команду разработки (ну, больше чем один стажер, видимо) для работы над новым проектом для Starcraft 2. Сначала эти бравые ребята должны будут разобраться с хакерами, наводнившими игру, но в перспективе планируется что-то более серьезное – возможно, новый экспаншен, но более вероятно, что это будет ремастер.

Starcraft 2 сейчас находится не в самом лучшем положении. Ладдерная активность низкая, корейский ладдер заполонили хакеры, да и на Европе не без них. Помимо этого, Blizzard не так давно попытались в какие-то относительно радикальные изменения баланса и перевели игру с 12 на 8 стартовых рабов. Однако игроки не оценили замедления экономики и несколько месяцев спустя близзы откатили все правки, пообещав вернуться с новым баланс-патчем как-нибудь попозже.

В пользу того, что планируется ремастер, говорит также тот факт, что немецкие игроки получили сообщение, в котором упоминается о прекращении поддержки Windows 7 именно в Starcraft 2: Remastered.

Впрочем, есть версия, что в письме просто опечатка и в виду имелся Starcraft: Remastered, не более того.