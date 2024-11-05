StarCraft: Remastered и StarCraft II стали доступны в подписке Game Pass на PC

Компания Microsoft сообщила о том, что StarCraft: Remastered и StarCraft 2 со всеми сюжетными компаниями уже стали доступны в Game Pass на PC.
Обе части Starcraft доступны пользователям с тарифами PC Game Pass или Game Pass Ultimate. Впервые эти игры появились за пределами магазина Battle.net.
В свою очередь PC-игроки просят Microsoft и Activision Blizzard добавить стратегии не только в Game Pass, но и выпустить игры в магазине Steam по аналогии с Diablo IV - остается надеяться, что издатель и разработчики прислушаются к ним.
а в батл нете вышли патчи на эти игры? ну типа разлок анимаций на 60 фпс в первом старкрафт?
Слуште, а так понимаю просто по GamePass PC в это не поиграть? Надо еще с BattleNet что-то шаманить?
Только что ради интереса проверил. Нет, все без танцев с бубном устанавливается. Это старые игры, они были в баттлнете еще до всей фигни и чтобы их установить ничего шаманить не надо, как с Дьяблой 4.
Старкрафт 2 голый без аддонов? Если да то он нафиг такой не нужен
Голый без аддонов и так уже несколько лет как бесплатен. Чисто с Wings of Liberty
Ну так старкрафт состоит из 4 частей. А бесплатна только WoL.