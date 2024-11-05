StarCraft: Remastered и StarCraft II стали доступны в подписке Game Pass на PC

Компания Microsoft сообщила о том, что StarCraft: Remastered и StarCraft 2 со всеми сюжетными компаниями уже стали доступны в Game Pass на PC.

Обе части Starcraft доступны пользователям с тарифами PC Game Pass или Game Pass Ultimate. Впервые эти игры появились за пределами магазина Battle.net.

В свою очередь PC-игроки просят Microsoft и Activision Blizzard добавить стратегии не только в Game Pass, но и выпустить игры в магазине Steam по аналогии с Diablo IV - остается надеяться, что издатель и разработчики прислушаются к ним.