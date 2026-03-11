StarCraft выходит на стол: показали трейлер настольной стратегии по культовой вселенной

Польская студия Archon Studio представила первый полноценный трейлер настольной игры StarCraft Tabletop Miniatures Game, созданной по мотивам культовой вселенной StarCraft от Blizzard Entertainment. Проект был впервые анонсирован ещё в 2025 году, а теперь разработчики раскрыли подробности и открыли предзаказы.

Игра переносит противостояние трёх знаменитых фракций в настольный формат. Участники смогут командовать Терраны, Зерги и Протоссы. Каждая сторона будет обладать уникальными механиками: Терраны делают ставку на мощное вооружение, Зерги побеждают числом, а Протоссы используют продвинутые технологии и псионические способности.

Партии рассчитаны на 2–6 игроков и длятся примерно 45–90 минут. По словам разработчиков, механики стараются передать ключевые особенности фракций и атмосферу оригинальной стратегии.

Релиз StarCraft Tabletop Miniatures Game запланирован на конец апреля или начало мая 2026 года. После выхода игру планируют активно поддерживать: новые расширения с героями и юнитами будут выходить каждый квартал в течение 2026 года, а позже создатели собираются выпустить сюжетную кампанию и продолжить развитие серии в 2027 году.