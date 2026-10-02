Activision Blizzard набирает команду для разработки новой StarCraft

Activision Blizzard открыла новые вакансии, напрямую связанные с разработкой продолжения культовой серии StarCraft. Создатели франшизы формируют команду для производства и продвижения будущих релизов. Набор сотрудников ведется по четырем ключевым направлениям: геймдизайн, продюсирование, визуальное искусство и программирование.

В команду дизайна требуются авторы игровых систем, создатели внутриигрового видео, разработчики квестов и уровней, а также ведущие специалисты по проектированию сражений с боссами и боевых механик. Производственный отдел усиливают за счет поиска старшего продюсера, который возглавит создание игровых миссий.

Для художественного департамента студия ищет режиссера кинематографических сцен, художника по персонажам и старшего специалиста по визуальным эффектам (VFX). Технический блок пополнится программистами игрового процесса (со специализацией на искусственном интеллекте NPC, боевых механиках и миссиях), главным инженером интерфейсов и заместителем технического директора, отвечающим за архитектуру игрового мира.

Собственная кампания по найму персонала доказывает, что Activision Blizzard вряд ли собирается полностью отдавать франшизу сторонним студиям. До этого в индустрии циркулировали слухи, будто перед выставкой BlizzCon 2026 издатель планировал передать права на развитие StarCraft корейскому гиганту Nexon. Однако самостоятельное расширение штата для работы над главным киберспортивным наследием Blizzard говорит о том, что сделка с корейцами не состоялась или была отменена.