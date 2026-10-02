ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
STARCRAFT DOMINION 2030 г.
Шутер, Открытый мир, Космос, Научная фантастика , Кооператив
6.5 42 оценки

Activision Blizzard набирает команду для разработки новой StarCraft

Gruz_ Gruz_

Activision Blizzard открыла новые вакансии, напрямую связанные с разработкой продолжения культовой серии StarCraft. Создатели франшизы формируют команду для производства и продвижения будущих релизов. Набор сотрудников ведется по четырем ключевым направлениям: геймдизайн, продюсирование, визуальное искусство и программирование.

В команду дизайна требуются авторы игровых систем, создатели внутриигрового видео, разработчики квестов и уровней, а также ведущие специалисты по проектированию сражений с боссами и боевых механик. Производственный отдел усиливают за счет поиска старшего продюсера, который возглавит создание игровых миссий.

Для художественного департамента студия ищет режиссера кинематографических сцен, художника по персонажам и старшего специалиста по визуальным эффектам (VFX). Технический блок пополнится программистами игрового процесса (со специализацией на искусственном интеллекте NPC, боевых механиках и миссиях), главным инженером интерфейсов и заместителем технического директора, отвечающим за архитектуру игрового мира.

Собственная кампания по найму персонала доказывает, что Activision Blizzard вряд ли собирается полностью отдавать франшизу сторонним студиям. До этого в индустрии циркулировали слухи, будто перед выставкой BlizzCon 2026 издатель планировал передать права на развитие StarCraft корейскому гиганту Nexon. Однако самостоятельное расширение штата для работы над главным киберспортивным наследием Blizzard говорит о том, что сделка с корейцами не состоялась или была отменена.

Индустрия 1
17
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

В общем, они даже не приступали ещё. // Максим Долматов

4
vertehwost

А анонсировали они малость .рановато

2
utilizat0r

Ждать очень долго и не наверняка

1
</