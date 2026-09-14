Blizzard назвала 2030 год окончательной целью для StarCraft - новый шутер позволит использовать врагов друг против друга

Blizzard не собирается переносить релиз нового StarCraft: разработчики называют 2030 год окончательной целью для выхода игры. На BlizzCon 2026 журналисты поговорили с генеральным менеджером и вице-президентом по StarCraft Дэном Хэем и заместителем директора АнаЛи Хартлинг, которые объяснили столь ранний анонс и намекнули на особенности игрового процесса.
По словам Хэя, конкретная дата помогает команде сохранять фокус и даёт разработчикам чёткую цель. Он прямо подтвердил, что 2030 год является именно той датой, к которой Blizzard сейчас стремится, а не условным ориентиром.
Новая StarCraft станет шутером с открытым миром вместо привычной RTS. Разработчики хотят сохранить узнаваемую атмосферу вселенной, но показать её с позиции обычного солдата. Хэй привёл в качестве примера встречу с огромным гидралиском: игрок должен ощущать не контроль над полем боя сверху, а страх и уязвимость непосредственно в гуще сражения.
Открытый мир при этом позволит не только исследовать окружение, но и вмешиваться в происходящее. Хэй особенно загадочно намекнул на возможность использовать одну враждующую фракцию против другой, фактически превращая «врага моего врага» в инструмент.
Blizzard также стремится сделать игру одновременно понятной новичкам и аутентичной для давних поклонников StarCraft. Для этого команда уделяет особое внимание деталям мира, фракциям, оружию, персонажам и общей атмосфере.
До релиза ещё четыре года, поэтому многие элементы проекта наверняка будут раскрываться постепенно. Однако уже сейчас Blizzard даёт понять, что новая StarCraft будет не просто переносом знакомой вселенной в формат шутера, а попыткой показать её с совершенно другой точки зрения.
Ещё одни любители "совершенно других точек зрения". Посмотрим, конечно, но уже как то боязно, особенно после трейлера.
т.е. они через 4 года сделают то что было в Halo Combat Evolve в 2002 на xbox?
Ага, ага, а потом ещё лет пять допиливать после релиза недоделки.
А какой смысл вообще создавать новую игру в этой серии? Основная история игры окончательно