Blizzard объяснила, почему следующая игра одной из её крупнейших франшиз называется просто StarCraft

Компания Blizzard Entertainment объяснила, почему следующая игра в рамках одной из её крупнейших франшиз получила простое название StarCraft.

В интервью Джейсону Шрайеру из Bloomberg президент Blizzard Джоанна Фарис заявила, что название StarCraft для нового шутера с открытым миром призвано расширить франшизу и предложить свежий взгляд на неё.

Нам нравится идея просто присвоить игре название StarCraft и начать новый диалог вокруг неё.

По словам Фарис, выбор такого простого названия был осознанным решением. Blizzard Entertainment рассматривает новый проект как способ «расширения» вселенной StarCraft, а не как отказ франшизы от своих корней в жанре стратегий в реальном времени (RTS).

Мы исходили из твёрдого убеждения, что это StarCraft для современного поколения игроков, при этом мы не отходим от наших RTS-корней.

Этот анонс стал частью более масштабных изменений в подходе Blizzard Entertainment к разработке игр. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на огромных, уже устоявшихся франшизах, компания стремится предоставить своим командам больше свободы для работы над проектами разного масштаба.

Мы хотим, чтобы команды чувствовали творческую свободу и могли делать по-настоящему грамотные ставки. Некоторые из этих ставок могут быть крупными, другие — средними или даже небольшими.

Blizzard Entertainment представила новую игру на фестивале BlizzCon 2026 в Анахайме (штат Калифорния). Релиз новой игры серии StarCraft намечен на 2030 год; проект уведёт эту давнюю научно-фантастическую франшизу в новом направлении, став шутером с открытым миром.