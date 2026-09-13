Фанаты StarCraft раскритиковали женщин-морпехов из новой игры - внешний вид бойцов вызвал споры

Новый StarCraft продолжает вызывать споры после анонса. На Reddit внимание пользователей привлёк дизайн женских персонажей из показанных материалов: автор одного из активно обсуждаемых постов раскритиковал лысых женщин в тяжёлой броне и звуковое оформление сцены, посчитав, что Blizzard намеренно делает женских бойцов чрезмерно маскулинными.

Одни пользователи жалуются на усталость от образов «girlboss» в современных играх, другие задаются вопросом, почему при создании сильных женских персонажей разработчики, по их мнению, стараются сделать их максимально похожими на мужчин.

Почему ответом на создание сильных женских персонажей всегда становится необходимость сделать их как можно более мужественными?

Другие участники дискуссии считают неубедительным большое количество женщин среди бойцов передовой и сравнивают показанный подход с современными Gears of War и Halo. Отдельные комментарии при этом критикуют не присутствие женщин в армии как таковое, а именно их внешний облик и художественное направление нового StarCraft.

Однако нашлись и пользователи, которые с такой критикой не согласились. Один из них напомнил, что ещё в руководстве к оригинальной StarCraft морпехи описывались как «бесстрашные мужчины и женщины», поэтому появление женщин среди терранских морпехов само по себе не противоречит старому лору серии.

Другой участник обсуждения отметил, что в мире StarCraft солдат рассматривают прежде всего как ресурс для войны, поэтому пол бойца в подобных условиях может не иметь большого значения. Также прозвучало мнение, что короткие стрижки или бритьё головы логичны для военнослужащих независимо от пола.

Таким образом, внутри обсуждения заметно преобладает критическое отношение к показанному дизайну, однако спор сводится не только к присутствию женщин-морпехов.