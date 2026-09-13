Глава нового StarCraft: "Мы выиграли космическую лотерею" - команда хочет сделать игру новой, но знакомой

Руководитель разработки нового StarCraft Дэн Хэй рассказал, как команда Blizzard относится к возможности работать с одной из самых известных серий компании. В интервью GamesRadar бывший руководитель Far Cry назвал это большой честью и подчеркнул, что разработчики воспринимают такую ответственность очень серьёзно.

По словам Хэя, команда получила возможность подхватить эстафету у людей, которые создавали StarCraft прежде, изучить оставленное ими наследие и подумать о дальнейшем развитии серии:

Мы выиграли космическую лотерею,

— заявил Хэй.

Разработчик отметил, что многие люди любят StarCraft и глубоко переживают за франшизу. Получив возможность продолжить её развитие, команда хочет использовать накопленное предыдущими создателями наследие, чтобы «сделать что-то новое, но при этом знакомое».

Новый StarCraft создаётся под руководством Дэна Хэя и станет шутером с открытым миром. Blizzard планирует выпустить игру в 2030 году.