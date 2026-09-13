Глава нового StarCraft: "Мы выиграли космическую лотерею" - команда хочет сделать игру новой, но знакомой

Руководитель разработки нового StarCraft Дэн Хэй рассказал, как команда Blizzard относится к возможности работать с одной из самых известных серий компании. В интервью GamesRadar бывший руководитель Far Cry назвал это большой честью и подчеркнул, что разработчики воспринимают такую ответственность очень серьёзно.
По словам Хэя, команда получила возможность подхватить эстафету у людей, которые создавали StarCraft прежде, изучить оставленное ими наследие и подумать о дальнейшем развитии серии:
Мы выиграли космическую лотерею,
— заявил Хэй.
Разработчик отметил, что многие люди любят StarCraft и глубоко переживают за франшизу. Получив возможность продолжить её развитие, команда хочет использовать накопленное предыдущими создателями наследие, чтобы «сделать что-то новое, но при этом знакомое».
Новый StarCraft создаётся под руководством Дэна Хэя и станет шутером с открытым миром. Blizzard планирует выпустить игру в 2030 году.
Харе уже. Давай про гта6 новости.
Только попробуйте облажаться,фанаты вам устроят генгбенг без вазилина😈
Шутер с открытым миром от создателей фар край. Ну ну, то есть опять унылая зачистка стопицот вышек и аванпосты, охота и крафт снаряжения. То есть, ничего хорошего в любом случае и уж точно не то что хотят фанаты этой вселенной
Те это будет не старкрафт а фаркрай в космосе нравиться ли вам открытый мир фаркрай вот в чем вопрос ? 😆
Космомарина в открытом мире? Ну ок, главное не задушните аванпостами