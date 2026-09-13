Глава разработки нового StarCraft объяснил ранний анонс и заявил, что команда уверена в релизе игры в 2030 году

Руководитель разработки нового StarCraft Дэн Хэй объяснил, почему Blizzard решила объявить игру уже сейчас, несмотря на то что её выход запланирован только на 2030 год. По его словам, команда уже достаточно продвинулась в работе и считает, что пришло время начать делиться проектом с поклонниками:

Мы уже некоторое время работаем над проектом. Мы очень им гордимся, нам нравится, как всё складывается, поэтому для нас важно начать делиться им с публикой.

Отвечая на вопрос о том, не слишком ли рано состоялся анонс, Хэй дал понять, что команда так не считает. Одной из причин он назвал длительное ожидание со стороны поклонников серии:

Сообщество ждало очень долго.

По словам руководителя проекта, разработчики хотели хотя бы немного приоткрыть новую историю уже сейчас, даже если до релиза остаётся ещё несколько лет.

Отдельно Хэй прокомментировал объявленный 2030 год. Он подчеркнул, что столь конкретная и далёкая дата должна показать серьёзность намерений разработчиков и их уверенность в выбранном сроке:

Это показывает, что мы настроены серьёзно. Это показывает всем, что 2030 год — дата, в которой мы действительно очень уверены.

Хэй также добавил, что команда теперь может буквально «повесить эту цифру на стену» и воспринимать её как чёткую цель, к которой необходимо двигаться в ходе разработки.

Новый StarCraft станет шутером с открытым миром, а не традиционной стратегией. Проект возглавляет Дэн Хэй, ранее руководивший серией Far Cry. Пока Blizzard показала только кинематографический ролик — полноценный игровой процесс ещё не демонстрировался.