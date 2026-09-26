Глава разработки StarCraft уже играет в рабочий билд шутера с гидралисками

Несмотря на назначенный на 2030 год релиз, новый боевик с открытым миром во вселенной StarCraft уже находится в полностью играбельном состоянии. В рамках фестиваля BlizzCon 2026 генеральный менеджер научно-фантастической франшизы Дэн Хей сообщил журналистам издания Game Informer, что проект не является концептом на бумаге или недосягаемым призраком индустрии.

По словам руководителя, в штаб-квартире компании Blizzard развернута рабочая версия, в которой можно свободно перемещаться по локациям, общаться с неигровыми персонажами и тестировать боевую систему против опаснейших представителей Роя зергов.

Возвращаясь в офис, сотрудники спокойно запускают текущую сборку. В проект действительно можно играть, это реальный продукт, а не пустые обещания. Доступно взаимодействие с персонажами, изучение окружения и наглядное ощущение момента, когда гидралиск едва не отрывает голову. Винтовка Гаусса позволяет лично проверить стрельбу и попытаться отбросить монстра назад.

- Дэн Хей, генеральный менеджер StarCraft

Сюжетная кампания шутера перенесет игроков примерно на 70 лет вперед относительно финала предыдущих частей серии. Разработчики выбрали приземленную эстетику космического вестерна, черпая вдохновение в атмосфере сериала Дедвуд. Вместо пафосных генералов в центре повествования окажется рядовой пехотинец Доминиона по фамилии Холт, которого пропаганда убедила в полной неуязвимости силовой брони прямо перед высадкой в смертоносное пекло.

На фоне давних слухов о передаче бренда в руки сторонней студии создатели подчеркнули 100% внутреннее производство. Ассоциированный директор по операционной разработке АнаЛи Хартлинг подтвердила, что проектом занимается объединенная команда Blizzard. В ее состав вошли как авторы классических стратегий в реальном времени, так и новые специалисты с большим опытом работы над шутерами от первого лица и открытыми мирами.

Столь существенный разрыв между текущей играбельностью и выходом в 2030 году авторы объясняют необходимостью жесткого контроля масштабов. Дэн Хей отметил, что коллектив генерирует огромное количество интересных геймплейных механик, однако безжалостно отсекает лишнее ради соблюдения графика.

Разница между настоящим искусством и хаотичным граффити заключается в рамке. Дата релиза как раз и выступает этой рамкой.

- Дэн Хей, генеральный менеджер StarCraft

В настоящее время студия занимается финальной балансировкой базовых систем и планированием контента, избегая преждевременных обещаний ради сохранения намеченного производственного графика.