Никакого живого сервиса: авторы новой StarCraft пообещали законченную одиночную историю

Креативный директор Дэн Хэй и руководитель разработки Анна Ли Хертлинг дали интервью порталу GameSpot, в котором рассказали о деталях нового шутера во вселенной StarCraft. В ходе беседы прозвучало несколько интересных подробностей, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться ниже.

Выписали основные моменты из этой беседы: