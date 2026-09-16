Никакого живого сервиса: авторы новой StarCraft пообещали законченную одиночную историю

Креативный директор Дэн Хэй и руководитель разработки Анна Ли Хертлинг дали интервью порталу GameSpot, в котором рассказали о деталях нового шутера во вселенной StarCraft. В ходе беседы прозвучало несколько интересных подробностей, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться ниже.
Выписали основные моменты из этой беседы:
- Новый Stacraft получит полноценную сюжетную кампанию, с завязкой, кульминацией и четкой развязкой. Разработчики делают ставку на законченное произведение, которое можно пройти на одном дыхании, а не на очередную бесконечную игру-сервис.
- Действие новой StarCraft развернется примерно через 70 лет после финала второй части. Такой временной скачок развязывает разработчикам руки: они смогут рассказать новые истории и представить новых героев, не прерывая связи с классической RTS-серией.
- Геймплей сосредоточен на виде от третьего лица: разработчики хотят, чтобы пользователь видел снаряжение своего персонажа и "ощущал" его вес. При этом каждый игрок сможет кастомизировать элементы защиты и адаптировать параметры своей брони под собственный стиль игры.
- Главным героем станет конкретная личность со своим прошлым и характером, а не безымянный протеже из редактора персонажей. Благодаря этому разработчики планируют вплести его в сюжетные перипетии и сделать его общение с другими персонажами по-настоящему живым.
- В игре обязательно появятся Протоссы. В анонсирующем трейлере игроки смогли рассмотреть лишь терранов и зергов, но разработчики заверяют, что в сюжете мы увидим много персонажей из этой расы. Кроме того, если вы внимательный зритель, то могли заметить строения протоссов в трейлере. Разработчики еще раз отметили, что после событий сюжета Legacy of the Void, протоссы никуда не делись.
- Разработчики пока держат в секрете, какая именно роль отведена каждой из трех фракций в сюжете. Однако отметили, что все три расы полностью сохранят своё лицо и ключевые особенности.
- Игроки смогут свободно исследовать локации между важными сюжетными миссиями. Если задание покажется слишком сложным, можно вернуться в открытый мир, заняться поиском ресурсов, модернизацией своей брони, а затем попробовать снова.
- Релиз StarCraft намечен на 2030 год, и ждать действительно долго. Но разработчики успокаивают: основа игры, ее стиль и ключевые фишки уже четко определены. Проект развился до той стадии, когда авторы уверены в его векторе и не боятся, что им придется все кардинально переделывать.
Геймплей сосредоточен на виде от третьего лица: разработчики хотят, чтобы пользователь видел снаряжение своего персонажа и "ощущал" его вес. При этом каждый игрок сможет кастомизировать элементы защиты и адаптировать параметры своей брони под собственный стиль игры.
Отличная новость! Я боялся что игра может быть от 1 лица но будет от 3 и это круто! Надеюсь в игре будет множество кастомизаций ГГ и мы сможим круто его разодеть, нетерпиться увидеть геймплей, надеюсь что графика не будет мультяшной.
Если это про