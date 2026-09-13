Новый StarCraft развернётся через 70 лет после Legacy of the Void - раскрыты первые подробности мира и сеттинга

Blizzard раскрыла пару подробностей мира и сюжета нового StarCraft. Действие шутера с открытым миром развернётся примерно через 70 лет после событий StarCraft II: Legacy of the Void, а местом действия вновь станет сектор Копрулу.

Разработчики описывают игровой мир как «живую вселенную». Сектор Копрулу, расположенный на окраине Млечного Пути, хорошо знаком поклонникам серии: именно здесь на протяжении истории StarCraft разворачивалось противостояние терранов, протоссов и зергов.

Несмотря на большой временной скачок, Blizzard пока не раскрывает подробности основного сюжета, главных персонажей и того, какое положение занимают знакомые расы спустя десятилетия после Legacy of the Void. Более подробную информацию о мире и истории разработчики обещают представить позднее.

Новый StarCraft станет сюжетным шутером с открытым миром, а разработку возглавляет бывший руководитель Far Cry Дэн Хэй. Релиз запланирован на 2030 год. Конкретные платформы Blizzard пока официально не объявила, а полноценный игровой процесс ещё не демонстрировался.