Новый StarCraft развернётся через 70 лет после Legacy of the Void - раскрыты первые подробности мира и сеттинга

Blizzard раскрыла пару подробностей мира и сюжета нового StarCraft. Действие шутера с открытым миром развернётся примерно через 70 лет после событий StarCraft II: Legacy of the Void, а местом действия вновь станет сектор Копрулу.
Разработчики описывают игровой мир как «живую вселенную». Сектор Копрулу, расположенный на окраине Млечного Пути, хорошо знаком поклонникам серии: именно здесь на протяжении истории StarCraft разворачивалось противостояние терранов, протоссов и зергов.
Несмотря на большой временной скачок, Blizzard пока не раскрывает подробности основного сюжета, главных персонажей и того, какое положение занимают знакомые расы спустя десятилетия после Legacy of the Void. Более подробную информацию о мире и истории разработчики обещают представить позднее.
Новый StarCraft станет сюжетным шутером с открытым миром, а разработку возглавляет бывший руководитель Far Cry Дэн Хэй. Релиз запланирован на 2030 год. Конкретные платформы Blizzard пока официально не объявила, а полноценный игровой процесс ещё не демонстрировался.
бывший руководитель Far Cry - ясно. Ждём дерьма кусок, с вышками и вопросиками.
Смысл в шутере по старкрафту? Ты играешь за морпеха, у тебя 5 урона и 0 брони без грейдов. Тебя буквально 3 зерглинга уже в клочья рвут без шансов, а гидра соло выносит, не говоря уже о каком-нибудь летящем в eбало зилке с двойной тычкой. Шутер на 1 минуту?
Ну близзы так понимаю играть можно будет только за терранов как в онлайн втюхать протосов с псионическими способностями и авианосцем или рой зергов с ультралиском на мультиплеерной карте я не представляю либо это будет сингл игра и млять где джон рейнор ? 😁
"Действие шутера с открытым миром"- уже звучит как провал, Будет старфилд номер 2 - пустой огромный мир, где нечего делать. Лучше бы сделали что-то коридорное, как спей марины 2, который проходится на одном дыхании, только с хаосом чуть поднасрали, не интересные механики
В одном далеком-далёком будущем бушевало Звездное Ремесло.