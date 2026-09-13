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STARCRAFT DOMINION 2030 г.
Шутер, Открытый мир, Космос, Научная фантастика , Кооператив
6.3 24 оценки

Разработчики грядущего шутера во вселенной StarCraft вдохновляются сериалом "Дэдвуд"

Extor Menoger Extor Menoger

Официальный анонс шутера от третьего лица во вселенной StarCraft ознаменовал смену масштаба для всей франшизы. Вместо привычных космических армад и стратегического контроля над секторами студия Blizzard готовит приземленную историю с открытым миром, атмосферу которой креативный директор и генеральный менеджер проекта Дэн Хэй охарактеризовал как Дэдвуд в космосе. По задумке авторов, игра сосредоточится на суровых буднях беззаконного фронтира, где выживание зависит от хрупких союзов и постоянной борьбы за скудеющие ресурсы.

Дэн Хэй объяснил выбор культового вестерна в качестве ориентира структурой повествования и психологией персонажей. По словам постановщика, оригинальный сериал работал за счет компактного состава действующих лиц с тяжелыми характерами, которые откровенно не любили друг друга, но были вынуждены держаться вместе перед лицом общей опасности. В новом проекте авторы переносят эту динамику на уровень отдельного морпеха терранов, проводя игрока через путь от неопытного солдата до закаленного ветерана в окружении прагматичных и не всегда дружелюбных союзников.

События нового экшена развернутся спустя 70 лет после финала StarCraft 2. Руководство студии сознательно отказалось от концепции параллельных вселенных в пользу прямого развития канона, сместив хронологию на 1 или 2 поколения вперед. Дэн Хэй и заместитель менеджера по производственным операциям Анна Ли Хартлинг отметили, что за прошедшие десятилетия политическая обстановка в секторе кардинально изменилась, а фракции людей погрязли в локальных конфликтах, вынужденно деля спорные территории на окраинах галактики.

Приземленный тон повествования напрямую отражается на игровом процессе и выборе камеры от третьего лица. Дэн Хэй подчеркнул стремление разработчиков дать пользователям возможность непрерывно наблюдать за тяжелой моторикой экзоскелета, сравнив силовой скафандр с первым автомобилем энтузиаста. В условиях фронтира броню не выдают в идеальном состоянии со складов - игрокам предстоит собирать ее из обломков, настраивать модули под свой стиль и буквально отмывать защитные элементы от следов предыдущих владельцев, что авторы наглядно продемонстрировали в кадрах трейлера с залитыми кровью костюмами.

Главной угрозой для выживания на рубежах остаются зерги, чьи атаки показаны с подчеркнутым биологическим натурализмом и расплавленными в кислоте телами пехотинцев. Наряду с демонстрацией атак роя и пропагандистских лозунгов Доминиона разработчики спрятали в архитектуре на заднем плане трейлера намеки на протоссов. Как заявила Анна Ли Хартлинг, команда тесно сотрудничает с архивариусами и сценаристами Blizzard, чтобы органично вписать древние расы и новые политические интриги в общую канву вселенной.

Проект находится на ранней стадии производства, а разработчики избегают преждевременных обещаний относительно точного списка геймплейных механик. Студия Blizzard ориентирует релиз своего амбициозного научно-фантастического боевика лишь на 2030 год.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
hpi

Теперь надо смотреть этот дэдвуд. Я сначала дэдпул прочитал)

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