Разработчики грядущего шутера во вселенной StarCraft вдохновляются сериалом "Дэдвуд"

Официальный анонс шутера от третьего лица во вселенной StarCraft ознаменовал смену масштаба для всей франшизы. Вместо привычных космических армад и стратегического контроля над секторами студия Blizzard готовит приземленную историю с открытым миром, атмосферу которой креативный директор и генеральный менеджер проекта Дэн Хэй охарактеризовал как Дэдвуд в космосе. По задумке авторов, игра сосредоточится на суровых буднях беззаконного фронтира, где выживание зависит от хрупких союзов и постоянной борьбы за скудеющие ресурсы.

Дэн Хэй объяснил выбор культового вестерна в качестве ориентира структурой повествования и психологией персонажей. По словам постановщика, оригинальный сериал работал за счет компактного состава действующих лиц с тяжелыми характерами, которые откровенно не любили друг друга, но были вынуждены держаться вместе перед лицом общей опасности. В новом проекте авторы переносят эту динамику на уровень отдельного морпеха терранов, проводя игрока через путь от неопытного солдата до закаленного ветерана в окружении прагматичных и не всегда дружелюбных союзников.

События нового экшена развернутся спустя 70 лет после финала StarCraft 2. Руководство студии сознательно отказалось от концепции параллельных вселенных в пользу прямого развития канона, сместив хронологию на 1 или 2 поколения вперед. Дэн Хэй и заместитель менеджера по производственным операциям Анна Ли Хартлинг отметили, что за прошедшие десятилетия политическая обстановка в секторе кардинально изменилась, а фракции людей погрязли в локальных конфликтах, вынужденно деля спорные территории на окраинах галактики.

Приземленный тон повествования напрямую отражается на игровом процессе и выборе камеры от третьего лица. Дэн Хэй подчеркнул стремление разработчиков дать пользователям возможность непрерывно наблюдать за тяжелой моторикой экзоскелета, сравнив силовой скафандр с первым автомобилем энтузиаста. В условиях фронтира броню не выдают в идеальном состоянии со складов - игрокам предстоит собирать ее из обломков, настраивать модули под свой стиль и буквально отмывать защитные элементы от следов предыдущих владельцев, что авторы наглядно продемонстрировали в кадрах трейлера с залитыми кровью костюмами.

Главной угрозой для выживания на рубежах остаются зерги, чьи атаки показаны с подчеркнутым биологическим натурализмом и расплавленными в кислоте телами пехотинцев. Наряду с демонстрацией атак роя и пропагандистских лозунгов Доминиона разработчики спрятали в архитектуре на заднем плане трейлера намеки на протоссов. Как заявила Анна Ли Хартлинг, команда тесно сотрудничает с архивариусами и сценаристами Blizzard, чтобы органично вписать древние расы и новые политические интриги в общую канву вселенной.

Проект находится на ранней стадии производства, а разработчики избегают преждевременных обещаний относительно точного списка геймплейных механик. Студия Blizzard ориентирует релиз своего амбициозного научно-фантастического боевика лишь на 2030 год.