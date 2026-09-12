StarCraft возвращается в новом жанре - Blizzard готовит шутер с открытым миром, но релиз состоится только в 2030 году

Blizzard на BlizzCon 2026 анонсировала следующую игру серии StarCraft. Проект с простым названием StarCraft станет первым крупным новым выпуском франшизы за много лет и заметно отойдёт от привычного формата стратегий в реальном времени. Игра представляет собой шутер с открытым миром, а её релиз запланирован на 2030 год.

Из-за столь далёкой даты выхода подробностей пока немного. Blizzard показала лишь первый кинематографический ролик, поэтому неизвестно, каким именно окажется игровой процесс, будет ли в проекте мультиплеер и какую роль в истории сыграют знакомые расы и персонажи вселенной. Впрочем, ранние анонсы давно стали одной из особенностей Blizzard, поэтому до полноценной презентации StarCraft ещё предстоит подождать.

Появление новой игры не стало полной неожиданностью. Незадолго до BlizzCon официальный сайт StarCraft начал демонстрировать визуальные сбои и предупреждение о том, что устройство пользователя якобы «скомпрометировано». Фанаты предположили, что Blizzard таким образом намекает на возвращение серии, и в итоге догадка подтвердилась.

О шутере по StarCraft также ходили слухи на протяжении нескольких лет. В 2024 году журналист Bloomberg Джейсон Шрайер рассказывал о третьей попытке Blizzard создать подобную игру. Проектом руководил Дэн Хэй, бывший исполнительный продюсер Far Cry, присоединившийся к Blizzard в 2022 году. Позже в том же году компания опубликовала вакансию, в которой упоминался находящийся в разработке шутер с открытым миром. Фанаты связали её именно с новым StarCraft.

Blizzard уже неоднократно пыталась вывести франшизу за пределы жанра RTS. StarCraft: Ghost анонсировали ещё в 2002 году как консольный тактический экшен о терране-«Призраке», однако после нескольких задержек разработку отменили в 2006-м.

Следующая попытка получила кодовое название Ares. По имеющейся информации, игра должна была напоминать Battlefield, но во вселенной StarCraft. Проект закрыли в 2019 году, после чего Blizzard сосредоточила ресурсы на Diablo 4 и Overwatch 2.