"У неё есть начало, середина и конец": новая StarCraft станет игрой с завершённой сюжетной кампанией, а не лайв-сервисом

Новая StarCraft будет представлять собой сюжетно-ориентированный шутер в открытом мире с возможностью создания собственного персонажа и историей, имеющей чёткий финал. Об этом сообщил Дэн Хэй, креативный директор и генеральный менеджер проекта, в беседе с корейской прессой вскоре после анонса игры на церемонии открытия BlizzCon. Согласно стенограмме, опубликованной изданием Inven Global, этот проект далёк от формата многопользовательского сервиса, которого многие опасались после просмотра кинематографического трейлера.

Если описывать общую структуру, которую мы сейчас планируем, то это "цельный продукт"». Это сюжетный шутер в открытом мире, где игроки создают персонажа, дают ему имя и проживают его историю. У этой истории есть начало, середина и конец. Вы можете свободно исследовать богатый открытый мир, но у нашего сюжета есть окончательная развязка.



Представьте, что вы покупаете полноценный продукт, проходите его и погружаетесь в историю. Мы надеемся, что игрокам она понравится, они полюбят её и вернутся к нам в будущем. По крайней мере, то, что мы создаём сейчас — это не сезонная игра.

Хэй наиболее известен своей работой над серией Far Cry (он участвовал в создании игр с третьей по шестую часть), что помогает представить, какой будет структура новой игры. В новой StarCraft будет чёткое разделение между основными миссиями (влияющими на развитие сюжета) и свободным исследованием открытого мира. По словам директора, если какая-то миссия окажется слишком сложной, игрок сможет отступить, вернуться на карту открытого мира и заняться другими делами в удобном для себя темпе.

Если у вас нет подходящего снаряжения, вы можете отправиться в мир, собрать необходимые ресурсы, улучшить броню и попробовать снова. Мне нравится путешествовать в неспешном темпе: исследовать, открывать для себя новое и натыкаться на неожиданные повороты.

К сожалению, до выхода игры ещё далеко: в настоящее время релиз запланирован на 2030 год.