За музыку в новом StarCraft может отвечать композитор лучших частей DOOM - Мик Гордон намекнул на свое участие в игре

На прошедшем фестивале BlizzCon 2026 студия Blizzard удивила анонсом новой части StarCraft. Еще большее удивление вызвал отказ от привычного формата стратегий в реальном времени и переход в жанр полноценного шутера. Если для вас поводов удивиться было недостаточно, то вот еще один — за саундтрек в игре может отвечать сам Мик Гордон.

Знаменитый композитор, написавший культовую музыку для DOOM 2016 года, DOOM Eternal и Atomic Heart, опубликовал дебютный кинематографический тизер нового проекта на своей личной странице в социальной сети X. По многолетним наблюдениям фанатов, Гордон делится игровыми материалами только тогда, когда непосредственно причастен к написанию саундтрека или звуковому дизайну.

Публикация музыканта мгновенно стала вирусной, собрав миллионы просмотров за считанные часы. На пост отреагировали ведущий Джефф Кили, известные индустриальные аналитики и тысячи поклонников шутеров. Пользователи обратили внимание на характерный для композитора звуковой почерк — тяжелые синтезаторные перегрузы и агрессивные индустриальные гитарные риффы, сопровождающие тренировку и экипировку морпеха в видеоряде. Кроме того, схожим роликом поделился дуэт композиторов Finishing Move, что натолкнуло сообщество на мысль о совместной работе над звуковой дорожкой.

Официального подтверждения от Blizzard пока не последовало, однако привлечение столь маститого автора тяжелой электронной музыки отлично вяжется со сменившимся вектором франшизы в сторону брутального научно-фантастического боевика.