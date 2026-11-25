Создатели психологической хоррор-романтической визуальной новеллы Starcult Night: Twisted Age показали геймплей и механику Emotion Palette. Она позволяет смешивать эмоции, открывать варианты реплик и влиять на характер главной героини Сильвии.

Героиню подозревают в убийстве, а расследование приводит её к опасным отношениям, тайнам и скрытым культам. Выбранные эмоции определят подход к окружающим персонажам и ход диалогов.

В раннем доступе будут доступны пролог и первая часть истории; также для игры уже выпущена демоверсия.