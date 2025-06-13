Битва за выживание среди звёзд: колониальный симулятор Stardeus от Paradox можно бесплатно опробовать в Steam

Любите Factorio и FTL? Тогда у вас есть отличный повод заглянуть в Steam — Stardeus, амбициозный симулятор колонии от лейбла Paradox Arc, стал доступен совершенно бесплатно на ограниченное время.

Разработанная в духе научной фантастики и тактического управления, Stardeus предлагает игрокам взять под контроль искусственный интеллект на борту полуразрушенного космического корабля. Пока экипаж людей спит в криокапсулах, именно вы, как ИИ, должны поддерживать жизнь на борту, управлять энергией, создавать пищу, ремонтировать системы и исследовать новые технологии. В вашем распоряжении — лишь несколько дронов и масса острых решений, от которых зависят судьбы.

Игра сочетает элементы выживания, строительства и менеджмента, создавая напряжённую и атмосферную картину скитаний по звёздам. Вас ждут встречи с инопланетянами, аварии и непредсказуемые ситуации, где каждая ошибка может стоить дорого. Несмотря на статус раннего доступа, Stardeus уже получила 87% положительных отзывов в Steam, а значит, её явно стоит опробовать.

Сделать это можно бесплатно до 16 июня, а если понравится — в рамках акции действует скидка 50%.