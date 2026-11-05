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Stardeus 15.09.2022
Стратегия, Инди, Строительство, Космос
7.2 38 оценок

Stardeus получила крупнейшее обновление: контроль разума, союзы и переработанные бои

KoRnEr KoRnEr

Симулятор управления повреждённым колониальным кораблём Stardeus получил глобальное обновление в раннем доступе.

Битва за выживание среди звёзд: колониальный симулятор Stardeus от Paradox можно бесплатно опробовать в Steam

Stardeus вышла в ранний доступ в 2022 году и с тех пор привлекла внимание сочетанием идей в духе RimWorld с расслабляющей атмосферой. Теперь игра получила обновление, которое разработчик называет «грандиозным».

  • Система квестов и новая цепочка обучающих заданий.
  • Союзы с другими звёздными фракциями.
  • Пожизненные травмы из-за неудачных операций.
  • Возможность стать злым ИИ и управлять разумом команды с помощью бета-волн.
  • Новый интерфейс и обновлённая эстетика кораблей.
  • Система доверия, определяющая вероятность мятежа.
  • Переработанная система навыков колонистов.

Также улучшен наземный бой: теперь он основан на «укрытии, подавлении, оглушении и бегстве». Космические сражения переработаны вокруг управления потоком энергии, генерируемым щитами при стрельбе или получении урона.

В примечаниях к обновлению в Steam указано более 1500 изменений. Разработчик отмечает, что «практически нет ни одной системы в игре, которая не была бы перестроена, переработана или расширена».

Релиз версии 1.0 запланирован на примерно первый квартал 2027 года. Stardeus доступна в раннем доступе в Steam.

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