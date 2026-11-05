Stardeus получила крупнейшее обновление: контроль разума, союзы и переработанные бои

Симулятор управления повреждённым колониальным кораблём Stardeus получил глобальное обновление в раннем доступе.
Stardeus вышла в ранний доступ в 2022 году и с тех пор привлекла внимание сочетанием идей в духе RimWorld с расслабляющей атмосферой. Теперь игра получила обновление, которое разработчик называет «грандиозным».
- Система квестов и новая цепочка обучающих заданий.
- Союзы с другими звёздными фракциями.
- Пожизненные травмы из-за неудачных операций.
- Возможность стать злым ИИ и управлять разумом команды с помощью бета-волн.
- Новый интерфейс и обновлённая эстетика кораблей.
- Система доверия, определяющая вероятность мятежа.
- Переработанная система навыков колонистов.
Также улучшен наземный бой: теперь он основан на «укрытии, подавлении, оглушении и бегстве». Космические сражения переработаны вокруг управления потоком энергии, генерируемым щитами при стрельбе или получении урона.
В примечаниях к обновлению в Steam указано более 1500 изменений. Разработчик отмечает, что «практически нет ни одной системы в игре, которая не была бы перестроена, переработана или расширена».
Релиз версии 1.0 запланирован на примерно первый квартал 2027 года. Stardeus доступна в раннем доступе в Steam.