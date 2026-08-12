Анонсировано физическое издание Stardew Valley для Nintendo Switch 2, предзаказы уже открыты

25 декабря 2025 года симулятор фермерства и жизни Stardew Valley вышел для Nintendo Switch 2, и теперь анонсировано физическое издание.

Fangamer будет распространять стандартное издание игры по цене 39 долларов, которое включает 18-страничное цветное иллюстрированное руководство пользователя. Эта версия включает базовую игру и пакет обновлений, а также предустановленную версию 1.6, с бесплатными обновлениями по мере их выхода.

Физические копии Stardew Valley для Switch содержат версию 1.6, с бесплатными обновлениями, доступными для загрузки по мере их выхода.

Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition включает игру для Nintendo Switch и пакет обновлений Nintendo Switch 2 Edition. Пакет обновлений также доступен отдельно.

На сайте Fangamer официально открыт предварительный заказ на физическое издание Switch 2, отправка запланирована на 5 февраля 2027 года. Также доступен физический релиз для Switch.