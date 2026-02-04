Автор Stardew Valley готовит сюрпризы к юбилею: новые брачные кандидаты и изменения для детей

Грядущее обновление 1.7 для Stardew Valley добавит в игру двух новых брачных кандидатов. Об этом рассказал создатель проекта Эрик Барон, известный как ConcernedApe, в интервью IGN, приуроченном к 10-летию игры. Имена новых персонажей пока держатся в секрете — их раскроют 26 февраля, в день годовщины Stardew Valley.

Помимо этого, апдейт затронет систему детей. По словам Барона, разработчик пытается сделать их «немного более интересными» — именно об этом нововведении фанаты просят уже давно. Конкретных деталей он не раскрыл, но подтвердил, что работа в этом направлении ведётся.

Также в версии 1.7 появится новая ферма, некоторые социальные функции и ряд неожиданных изменений, о которых игроки напрямую не просили. Впрочем, ConcernedApe уверен, что эти нововведения будут тепло приняты сообществом.